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Альбом космической музыки пианистки из Швейцарии

22.04.2022


Альбом космической музыки пианистки из Швейцарии
1 мая 2022 года пианистка Юлия Перминова из Швейцарии совместно с молодой художницей Елизаветой Перминовой выпускает свой второй сольный альбом фортепианной музыки под названием «Way To My Star». «Way To My Star» – это творческий проект двух талантливых сестер, самобытных личностей, волей судьбы живущих сейчас в разных странах и с детства увлеченных темой космоса.

Пианистка Юлия является ценителем искусства, а художница Елизавета – большим меломаном. Обе сестры воодушевляют друг друга своими работами, и это сподвигло их на совместное сотрудничество. Задумка проекта – соединить музыкальное и визуальное творчество и погрузить слушателя в образы далекого и неизведанного мира Вселенной.

Альбом «Way To My Star» — это многообразие лёгких и ярких импровизационных пассажей в сочетании с экспериментами современной джазовой гармонии и синтезированных звуковых эффектов, отражающих всю чарующую красоту и глубину космического мира.

Визуальное оформление для альбома представила художница Елизавета Перминова.


стиль
джаз
страна
Россия, Швейцария
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