В Лондоне издан концерт Fantastic Swimmers для пяти пианистов

Минско-варшавский авант-джазовый коллектив Fantastic Swimmers издал концерт для пяти пианистов. Запись опубликовал британский журнал The Wire в поддержку интервью с бэндлидером Виктором Семашко. Фортепьянный концерт получил порядковый номер 4. В соответствии с концепцией пианисты по очереди играют спонтанные импровизации, комментируя или развивая линии предшественника. Таким образом музыканты проходят несколько кругов, а в финальном блоке пробуют различные комбинации.

«Фактически "пловцы" восстановили в Варшаве все то, что у них было в Минске: возможность студийной работы, широкую базу инструменталистов, шумовой хор Kum-Kuma и фортепьянную секцию. Наше предыдущее выступление в формате Piano Concert состоялось в минском Пространстве OK16 в 2019 году. Тогда, после завершения выступления, за фортепьяно села совершенно незнакомая мне девушка и начала проникновенно, даже немножко трансово, импровизировать. Это была Юлия Шавель. Я подумал, что стоит ее пригласить на следующий подобный концерт… Пришлось подождать пять лет, чтобы наша вторая встреча состоялась уже в варшавской Quality Studio. Юлия для меня стала не только символичной цепочкой, но и настоящим открытием, как и для моих коллег. Она – блистательный самородок из недр минского андеграунда!» - рассказывает Виктор. Партнерами по Фортепьянному концерту №4 стали также Алексей Варсоба, хорошо известный участием в трио Port Mone иі организацией Minsk Improvisers Orchestra, а также два польских композитора, Анджей Рейман (Andrzej Rejman) и Эдвард Селицкий (Edward Sielicki). Виктор добавляет: « При этом наши варшавские друзья имеют определенное отношение к Беларуси. Дело в том, что пан Эдвард – сын композитора Ришарда Селицкого, окончившего минскую консерваторию и взявшего себе фамилию белорусского происхождения. Пан Анджей признавался, что его предки были униатскими священниками в Полоцке и его родственником является классик белорусской литературы Франтишек Богушевич.»

В Piano Concert #4 вошло 20 композиций, объединенных в 4 круга. Каждый круг можно анализировать отдельно: если первый – это знакомство, короткие визитки, то второе – более развернутые реплики в беседе, затем наступает еще более широкий третий круг – объемные сюжеты, рассказы, присоединяются дополнительные предметы, а в четвертом участники играют в четыре руки (и больше), включают голоса, и действо вообще приобретает характер торжественного освобождения. Познакомиться с альбомом можно на сайте

The Wire -

https://www.thewire.co.uk/audio/tracks/listen-viktar-siama-ka-s-fantastic-swimmers-piano-

concert-4

Ссылки на три предыдущих концерта:

FS – PC I https://mahorka.bandcamp.com/album/piano-concert-i

FS – PC II https://archive.org/details/MI314-Fantastic_Swimmers-Piano_Concert_II

FS – PC III https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/piano-concert-3



Фото – Кася Соколовска