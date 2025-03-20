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Главная » новости » 28 марта - концерт GLUBOKO

28 марта - концерт GLUBOKO

20.03.2025

28 марта - концерт GLUBOKO

Центр Творческих Индустрий «Фабрика»

представляет

концерт GLUBOKO

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Sanchillo Atmosphere Band

28 марта, 20.00

Москва, Переведеновский пер., 18, Актовый зал, вход по билетам и по предварительной аккредитации

28 марта в пространстве Актового зала Центра творческих индустрий «Фабрика» пройдет двухчасовой концерт живой импровизационной музыки GLUBOKO. На сцене выступят Sanchillo Atmosphere Band, а сценографию к концерту создадут студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

На сцене — Sanchillo Atmosphere Band, коллектив, чья музыка рождается здесь и сейчас. Звуки накатывают, как прилив, перетекают волнами блюза и растворяются в глубине, оставляя легкое эхо. Музыку S.A.B. можно описать «как безответственную импровизацию с дурацкой и великолепной жизнью». Обрывки воспоминаний, давно забытых мотивов и фраз превращаются в монотонный, очаровывающий, вращающий пространство транс контрабаса, гитары и барабанов.


стиль
джаз
страна
Россия
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