JazzWeek в марте

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » JazzWeek в марте

JazzWeek в марте

25.03.2024

JazzWeek в марте

Улисс продолжает свою триумфальную одиссею. Я имею ввиду американского барабанщика Улисса Оуэнса –младшего, чей альбом A New Beat гордо занимал первое место в списке самых популярных джазовых альбомов в феврале и продолжает удерживать лидерство в марте: по данным JazzWeek на 25 марта он и сейчас самый любимый и самый желанный у тех американских фэнов, которые слушают джаз по радио. Кстати, и новый альбом Дэйва Страйкера так же уверенно удерживает все это время второе место в «горячей десятке» самых популярных джазовых альбомов. А вот на остальных местах в «Топ-10» произошли разнообразные изменения, из которых отметим подъем на третье место концертного альбома Джеральда Кэннона. Среди лейблов первым неожиданно оказался амбициозный Posi-Tone сразу с двумя позициями в списке, который на 25 марта 2024 года приобрел вот такой вид:

Ulisses Owens Jr. & Generation Y A New Beat (Cellar Music Group)

Dave Stryker Trio with Bob Mintzer Groove Street (Strikezone)

Gerald Cannon Live At Dizzy's Club: The Music Of Elvin & McCoy (Woodneck)

Black Art Jazz Collective Truth To Power (HighNote)

Diego Rivera With Just A Word (Posi-Tone)

Betty Bryant Lotta Livin' (Bry-Mar-Music)

Lynne Arriale Being Human (Challenge)

Blue Moods Swing & Soul (Posi-Tone)

Mark Winkler The Rules Don't Apply (Café Pacifik)

Peter Hand Blue Topaz (Whaling City Sound)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
01.03.2024JazzWeek: Улисс идет первым
31.01.2024JazzWeek: смена вех
27.12.2023JazzWeek – 2023
02.12.2023JazzWeek в ноябре
22.11.2023Хотите гитару от Марка Нопфлера?
30.10.2023JazzWeek: смена декораций
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com