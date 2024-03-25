JazzWeek в марте

Улисс продолжает свою триумфальную одиссею. Я имею ввиду американского барабанщика Улисса Оуэнса –младшего, чей альбом A New Beat гордо занимал первое место в списке самых популярных джазовых альбомов в феврале и продолжает удерживать лидерство в марте: по данным JazzWeek на 25 марта он и сейчас самый любимый и самый желанный у тех американских фэнов, которые слушают джаз по радио. Кстати, и новый альбом Дэйва Страйкера так же уверенно удерживает все это время второе место в «горячей десятке» самых популярных джазовых альбомов. А вот на остальных местах в «Топ-10» произошли разнообразные изменения, из которых отметим подъем на третье место концертного альбома Джеральда Кэннона. Среди лейблов первым неожиданно оказался амбициозный Posi-Tone сразу с двумя позициями в списке, который на 25 марта 2024 года приобрел вот такой вид:

Ulisses Owens Jr. & Generation Y