Майские чарты JazzWeek

Бурных революционных событий в мае в общем-то не было. Чарты JazzWeek постепенно и не радикально менлись, чтобы к 27 мая вынести на первое место новый альбом тромбониста и шефа лейбла Outside In Music Ника Финцера, посвященный столетию со дня рождения другого выдающегося тромбониста Джей Джей Джонсона. HighNote и Smoke

Sessions разделяют успех среди лейблов с двумя позициями в Топ-10, который приобрел следующий вид:

(Outside in Music)

Monty Alexander D-Day (PEEWEE!)

Snorre Kirk Top Dog (Stunt)

One For All ft George Coleman Big George (Smoke Sessions)

Charlie McPherson Reverence (Smoke Sessions)

Black Art Jazz Collective Truth To Power (HighNote)

Jeremy Pelt Tomorrow's Another Day (HighNote)

The Jazz Defenders Memory In Motion (ITI Music)

Lizz Wright Shadow (Blues and Greens)

Hendrick Meurkens The Jazz Meurkengers (Cellar Music Group

Леонид АУСКЕРН