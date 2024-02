JazzWeek: смена вех

Едва наступил новый 2024-й год, как американские любители джаза дружно влюбились в новую работу Эммета Коэна с участием Хьюстона Персона Masters Legacy Series Vol. 5. И это не фигура речи: по данным

JazzWeek весь январь этот альбом был и остается (по данным на 29 января) на первом месте в «горячей десятке» самых популярных джазовых альбомов. Вообще, новых имен в этом списке очень много – практически полная «смена вех». Среди лейблов никто не смог похвастаться хотя бы двумя позициями в «Топ-10», который сейчас выглядит следующим образом:

Emmet Cohen ft. Houston Person Masters Legacy Series Vol. 5 (Bandstand Presents)

Donald Vega As I Travel (Imagery)

Joey Alexander Continuance (Mack Avenue)

Cory Weeds Home Cookin' (Cellar Music Group)

Joshua Redman ft. Gabrielle Cavassa where are we (Blue Note)

The Flying Horse Big Band A Message from The Flying Horse Big Band (Flying Horse)

The Count Basie Orchestra Basie Swings The Blues (Candid)

Gregory Tardy In His Timing (WJ3)

Brandon Sanders Compton's Finest (Savant)

Juan Carlos Quintero Desserts (Moondo Music)

Леонид АУСКЕРН