JazzWeek: смена вех

Едва наступил новый 2024-й год, как американские любители джаза дружно влюбились в новую работу Эммета Коэна с участием Хьюстона Персона Masters Legacy Series Vol. 5. И это не фигура речи: по данным
JazzWeek весь январь этот альбом был и остается (по данным на 29 января) на первом месте в «горячей десятке» самых популярных джазовых альбомов. Вообще, новых имен в этом списке очень много – практически полная «смена вех». Среди лейблов никто не смог похвастаться хотя бы двумя позициями в «Топ-10», который сейчас выглядит следующим образом: