JazzWeek: Улисс идет первым

Нет, здесь речь идет не о хитроумном герое Гомера. Улисс Оуэнс-младший – так зовут 41-летнего американского барабанщика, работавшего с Куртом Эллингом и Крисченом МакБрайдом, чей новый альбом с символичным названием A New Beat три последние недели февраля 2024 года удерживается на первом месте в списке самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. Ветренный февраль вообще здорово перетряхнул «Топ-10». Он выдул почти всех январских лидеров, лишь Кори Видс, Джошуа Редмэн и The

Flying Horse Big Band удержались в этом списке, заняв скромные места с 8-го по 10-е. Интересно, что лидером среди лейблов в феврале (все это по данным на 26 февраля) стал Cellar Music Group с двумя позициями в «Топ-10»: первой (Улисс Оуэнс) и последней (Кори Видс). Так преобразился список в целом:

Ulisses Owens Jr. & Generation Y A New Beat (Cellar Music Group)

Dave Stryker Trio with Bob Mintzer Groove Street (Strikezone)

Blue Moods Swing & Soul (Posi-Tone)

The Reid Hoyson Project On a Misty Night (Reid Hoyson Production)

Gerald Cannon Live At Dizzy's Club: The Music Of Elvin & McCoy (Woodneck)

Mark Winkler The Rules Don't Apply (Café Pacifik)

Ethan Iverson Technically Acceptable (Blue Note)

The Flying Horse Big Band A Message from The Flying Horse Big Band (Flying Horse)

Emmet Cohen ft. Houston Person Masters Legacy Series Vol. 5 (Bandstand Presents)

Cory Weeds Home Cookin' (Cellar Music Group)

Леонид АУСКЕРН