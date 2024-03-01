JazzWeek: Улисс идет первым

Нет, здесь речь идет не о хитроумном герое Гомера. Улисс Оуэнс-младший – так зовут 41-летнего американского барабанщика, работавшего с Куртом Эллингом и Крисченом МакБрайдом, чей новый альбом с символичным названием A New Beat три последние недели февраля 2024 года удерживается на первом месте в списке самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. Ветренный февраль вообще здорово перетряхнул «Топ-10». Он выдул почти всех январских лидеров, лишь Кори Видс, Джошуа Редмэн и The
Flying Horse Big Band удержались в этом списке, заняв скромные места с 8-го по 10-е. Интересно, что лидером среди лейблов в феврале (все это по данным на 26 февраля) стал Cellar Music Group с двумя позициями в «Топ-10»: первой (Улисс Оуэнс) и последней (Кори Видс). Так преобразился список в целом:
Ulisses Owens Jr. & Generation Y A New Beat (Cellar Music Group)