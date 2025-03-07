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Первая биография Пола Уинтера

07.03.2025

Первая биография Пола Уинтера

История джаза знает множество ярких личностей, гениальных музыкантов, оригиналов в музыке и жизни. Но даже среди них совершенно особое место занимает Пол Уинтер (Paul Winter), саксофонист, композитор и бэнд-лидер, человек создавший так называемый «экологический джаз». Сегодня Полу 85 лет, за его плечами долгая и славная карьера, которая вела выходца из небольшого городка в Пенсильвании к выступлениям в Белом Доме для Джона Кеннеди, гастролям по Южной Америке под патронажем Государственного Департамента, созданию удивительного ансамбля Consort, вобравшего в свою музыку традиции самых разных музыкальных культур.

Уинтера отличает особое чувство сопричастности к природе каждого уголка нашей общей планеты. Он импровизировал на саксофоне в знаменитом Гранд Каньоне, вел музыкальный диалог с китами на океанских просторах. Традицией стали его концерты в дни зимнего и летнего солнцестояния в крупнейшем культовом здании Нью-Йорка, Кафедральном соборе Иоанна Богослова. Уинтер был очарован красотой Байкала и Сибири в целом, принимал участие в первых космических телемостах СССР-США, дружил с Евгением Евтушенко и выступал с фолк-группой Дмитрия Покровского в Московском университете.

Ныне в нью-йоркском издательстве Terra Nova выходит первая биографическая книга, посвященная Полу Уинтеру. Ее автор – известный в Штатах джазовый пианист, писатель и педагог, а по совместительству еще и раввин Боб Глюк (Bob Gluck). На его счету многочисленные эссе и книги о таких людях, как Пэт Мэтини (Stories beyond Words, 2024), Майлс Дэвис (The Miles Davis Lost Quintet and Other Revolutionary Ensembles, 2016), Херби Хэнкок (You'll Know When You Get There: Herbie Hancock and the Mwandishi Band, 2012). Теперь список его работ пополнит The Musical World of Paul Winter.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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