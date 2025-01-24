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Yerevan зовет и приглашает послушать

24.01.2025

Yerevan зовет и приглашает послушать

В канун нового года в лучшем джаз-клубе Еревана «Ulikhanyan» джазовому сообществу Еревана, один из самых новых, но уже устоявшихся армянских коллективов Yerevan Calling Quartet, презентовал свою первую студийную работу - ЕР с тремя, но достаточно длинными композициями. Одновременно появился он и на всех платформах.

Основателем и лидером квартета является виолончелист и басист Артем Манукян, о начале и развитии карьеры, которого «ДК» писал лет 15 тому назад (https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=3019 ). С тех утекло много воды. Артем учился в Беркли, прожил лет 10 в Лос-Анджелесе, где играл со многими звездами джаза, писал и исполнял музыку для голливудских фильмов. Даже был в команде создателей оскароносного фильма Green Book, где исполнял все сольные виолончельные партии саундтрека. В 2022 он в составе аккомпанирующего певице трио Гретчен Парлато был номинирован на Грэмми за альбом «FLOR». В этом году альбом «Reflejos de Lo Eterno» пуэрто-риканского певца Драко Роса получил награду Латин Грэмми. Так вот, Артем опять-таки исполняет все сольные виолончельные партии на этом альбоме. Много гастролировал за последние несколько лет с модной сейчас джазовой певицей Мелоди Гардо. Но несмотря на все эти успешные проекты он пару лет назад вернулся на родину и начал активную музыкальную жизнь в Ереване.

Два года назад он создает квартет Yerevan Calling, который исполняет только авторские композиции. В составе Карен Мамиконян (клавишные), Арман Пештмалджян (клавишные), Арман Мнацаканян (ударные) и сам Артем Манукян на электро-виолончели. Стилистика создаваемой и исполняемой музыки с трудом поддается описанию словами. Если назвать это современным джазом, это вряд ли что-то скажет читателю – слишком обще и расплывчато. Нечто среднее между электро-фьюжном, джаз-роком, modern, ambient, есть даже отголоски фанка и реггей. Все четверо - музыканты обладающие филигранной техникой, а клавишники еще и композиторским мышлением. Оба имеют собственные проекты в разных стилистиках – от мейнстрим джаза до блюза и соула. А Арман Мнацаканян так и вообще самый востребованный перкуссионист республики, играющий со всеми во всех мыслимых проектах и стилях.

Квартет исполняет композиции своего лидера, аранжировки делают вместе. За прошлый год квартет побывал на фестивалях и клубах Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Владивостока, Парижа и, коллектив, конечно, желанный гость в ереванских клубах.

Дебютный ЕР содержит три композиции за авторством Манукяна с его же аранжировками. Лишь композицию Fantastico он создал вместе с Арманом Пештмалджяном. Мелодичные, но сложные, ритмичные, заводные композиции, они словно являются продолжением первых двух альбомов Артема Манукяна (Citizen, Alone), но слегка со сдвинутым «центром тяжести» - направленность в сторону молодежи. Ритмы, эффекты, стилистика, звучание отвечает требованиям дня сегодняшнего.

По словам лидера, этот год ожидается еще более насыщенным и, конечно, предстоит большая работа над полноценным альбомом с новыми композициями.

А послушать ЕР можно на Spotify.com - https://open.spotify.com/artist/61ujFKV04qhrAh1VKKfCVR

Там же есть и предыдущие работы Артема Манукяна. Можно послушать и сравнить.

P.S. Композиция «Last Chance To Dance» выставлена на соискание Armenian National Music Award

Yerevan Calling Quartet – 2024

Self Produced

3 tr.\14 min.

Artyom Manukyan (el.cello), Karem Mamikonyan (keys), Arman Peshtmaljyan (keys), Arman Mnatsakanyan (drums)

Армен МАНУКЯН


стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
музыкальный стиль
современный джаз
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