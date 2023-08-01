«Музыка на крыше» от "Сириус"

В рамках Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» запускает новый формат опенэйр концертов – «Музыка на крыше». Его особенность – локация с видом на морской закат, непринужденная атмосфера и нестандартные музыкальные программы.

1 августа новую серию вечеров откроет проект Basso Ostinato. Музыканты коллектива соединяют звучание бас-кларнета с электронными инструментами, а средневековые хоралы — с современной музыкой.

15 августа выступят Игорь Яковенко (фортепиано), Павел Тимофеев (ударные) и Алик Христофориди (электроника) с авторским проектом Electro.Live. Музыканты представят авторские импровизации на стыке электронной музыки, джаза и классики.

Концерты пройдут на крыше клуба Crocus Fitness Сириус, по адресу: Сириус/Сочи, Нижнеимеретинская улица, 21.

Начало концертов в 20:00.