Ad mora da: Виктор Семашко представил мультимедийный альбом

Музыкант и поэт Виктор Семашко выложил второй Net-bonus к новой книге стихов.

Релиз состоит из четырех сегментов:

- сольные импровизации на духовых, записанные на берегах Черного и Балтийского морей и между ними, в виленском Заречье,

- фотографии, сделанные во время этих сессий звукозаписи,

- клип, снятый на Куршской косе,

- текст – цикл стихов Ad mora da.

Автор свидетельствует: «В сентябре-октябре 2011 года довелось проехать в прямом смысле «от моря до моря» по маршруту Нида – Крым через Вильнюс. Материал, зафиксированный во время этой «экспедиции», приобрел мультимедийную форму. Обработка и упорядочение потребовали много времени – по существу, четверть жизни».

Бесплатно скачать альбом со всеми вышеуказанными материалами можно здесь:

https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/ad-mora-da