Центр Творческих Индустрий «Фабрика»

представляет

концерт Сергея Летова и Sanchillo Atmosphere band

17 ноября, 20.00

Москва, Переведеновский пер., 18, зал «Оливье», вход по билетам

17 ноября в Центре творческих индустрий «Фабрика» состоится совместный концерт Сергей

Летова и Sanchillo Atmosphere band.



О музыкантах:

Сергей Летов — музыкант-импровизатор (саксофон, электронные духовые, флейты). Выступал и записывался с рок-группами (Аквариум, ДДТ, Гражданская Оборона и др.), сотрудничал с

московскими театрами (МХТ им. Чехова, МХАТ им. Горького, театр на Таганке, Московский театр им. Гоголя, ETC и др.), театрами Италии и Австрии. Гастролировал в США, Японии, Южной Корее, Гонконге, Ливане, большинстве стран Европы. Принимал участие в записи свыше 100 компакт-дисков, грампластинок, кассет и DVD. Полный и действительный член Академии Зауми.

Sanchillo Atmosphere band

Музыку Sanchillo Atmosphere band можно описать, как "безответственная импровизация с дурацкой и великолепной жизнью". Обрывки воспоминаний, давно забытых мотивов и фраз в очаровывающем и вращающем пространство трансе контрабаса, гитары и барабанов