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Совместный концерт И.Бутмана и Л.Долиной

23.05.2023


Совместный концерт И.Бутмана и Л.Долиной

2 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт народных артистов России Игоря Бутмана и Ларисы Долиной. Осенний концерт прославленного саксофониста и известной певицы, ставший первым совместным выступлением артистов на этой исторической площадке, прошел с огромным успехом, летняя программа также обещает быть насыщенной и интересной. Сольные композиции и эмоциональные дуэты знаменитых артистов продемонстрируют все оттенки джаза и порадуют зрителей своей заразительной энергией оптимизма и жизнелюбия. Вечер пройдет в сопровождении Московского джазового оркестра.

Игорь Бутман - известный саксофонист, народный артист России, лауреат Государственной
премии РФ. Главный посол российского джазового искусства на мировой сцене. Арт-директор
нескольких московских джазовых клубов, продюсер 12 международных фестивалей. Еще в 1999
году музыкант основал свои всемирно известные Московский джазовый оркестр, Квинтет и
Квартет, названные журналом Downbeat «созвездием виртуозов». За два десятилетия вместе со своими коллективами объездил с гастролями десятки стран и выступил на крупнейших джазовых фестивалях мира. В 2016 году Игорь Бутман был избран Президентом Авторского совета Российского авторского общества. С 2019 года возглавляет первую в России Академию джаза.

Лариса Долина – лучшая джазовая певица России, безусловная «королева джаза» страны,
народная артистка России, кавалер орденов Дружбы и Почёта. Трёхкратная обладательница
национальной российской музыкальной премии «Овация». Неизменно стильная певица каждый раз покоряет публику исключительным качеством своего вокала, темпераментным и артистичным исполнением. Во время своих выступлений артистка смело комбинирует джаз, эстраду и академическую музыку. Помимо этого, Лариса Долина известна своими работами в кино и в театре, а также участием в крупных телевизионных проектах.

Концерт пройдет в сопровождении Московского джазового оркестра. За годы своего
существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный
катализатор развития джазового искусства в России. Более 20 лет музыканты регулярно
представляют страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хэдлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет оркестр дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США.

Организатором концерта выступит концертное агентство Moscow Nights, одно из ведущих агентств России в области классической и джазовой музыки. Более 10 лет компания регулярно проводит концерты с участием российских и мировых звезд, включая выступления Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева, Дианы Вишневой, Филиппа Чижевского, Юрия Башмета, Петра Востокова и многих других. Компания не первый год сотрудничает с Игорем Бутманом и Ларисой Долиной - с участием артистов были организованы большие концерты на ведущих площадках страны, также совместно с Игорем Бутманом реализовано несколько музыкальных онлайн-проектов – в частности, музыкальные фильмы «Летний джаз», «Триумф джаза» и праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение». Официальный сайт агентства: https://mn-live.com



стиль
джаз
страна
Россия
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