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Colisium Moscow 2022

09.09.2022


Colisium Moscow 2022

24-25 сентября собираем всю музыкальную индустрию на большом форуме Colisium в Москве!

Что же нас ждет? Посмотрим на структуру форума:

Business: поток посвященный темам развития бизнеса и рынка, презентации компаний, билетным технологиям, платежным системам, маркетингу, концертным площадкам и фестивалям;

Artist: поток обо всем, что так волнует современного Артиста. Позиционирование, продвижение, музыкальный менеджмент и многое другое;

Classic: вопросы академической музыкальной индустрии. Продвижение и популяризация, новые форматы, возможности для академических музыкантов, вопросы образования и академической музыкальной карьеры;

Jazz: программа форума, посвященная джазовой индустрии. Джазовые площадки, фестивали, педагогика, традиционное и новое медиа, промо и продвижение джазовой музыки и коллективов;

Electronic: поток посвященный вопросам электронной музыкальной индустрии. Развитие электронного продюсера, создание и продвижение треков, новые способы монетизации, вопросы музыкального образования;

Mental Health: актуальные темы ментального здоровья. Улучшение продуктивности отрасли через рост психологической устойчивости и гармонии;

Cosmos: новый поток форума, посвященный экспериментальной и авангардной музыке, академической электронике;

Showcases: вечерняя музыкальная программа! 3 вечера выступлений перспективных Артистов, прошедших отбор жюри. 23, 24 сентября – в Unlock Cafe, 25 сентября – в Мумий Тролль Бар.

Следите за анонсами спикеров и партнеров в наших соцсетях и на сайте!

Программа и регистрация: https://bit.ly/3TCnGdT

Colisium Moscow 2022
24-25 сентября
Отель Holiday Inn Moscow Suschevsky
ул. Сущевский Вал, дом 74

Далее в 2022 году последуют форумы и шоукейсы:
11-12 ноября – Colisium Ural в Екатеринбурге https://bit.ly/3D3odj7
25-26 ноября – Colisium Siberia в Новосибирске https://bit.ly/3AYjzA6
9-11 декабря – Colisium Central Asia в Алматы https://bit.ly/3QpoxvD


страна
Россия
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