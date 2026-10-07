Большой джазовый марафон

В последние дни лета в Армении прошел настоящий джазовый марафон. Да-да, именно в Армении, а не тольков в столице республики Ереване. На сей раз компания Manukyan Company серьезно расширила рамки своей джазовой деятельности. Дело в том, что вот уже седьмой раз эта компания проводит джазовый фестиваль HAY-at JAZZ в Гюмри, втором городе республики, культурной столице Армении. Фестиваль длится 4 дня и примечателен тем, что выступления проходят под открытым небом в двориках домов-музеев выдающихся армянских писателей, поэтов, художников, что дает возможность любителям джаза не только послушать музыку, но и познакомиться с творчеством деятелей культуры прошлого.

Но в этом году, Manukyan Company при поддержке Комитета по туризму Республики Армения при Министерстве экономики Армении, расширила географию и фестиваль добрался и до других, более мелких населенных пунктов республики. В городских музеях городов Ехегнадзор, Горис, Ванадзор, Дилижан звучал самый разный джаз. Учитывая, что живые джазовые концерты в этих городах явления не частые, они вызвали огромный интерес у жителей, особенно, молодежи.

В фестивале приняли участие наиболее активные на сегодняшний день армянские коллективы – Yerevan Calling, трио Ваагна Айрапетяна, трио Citizen, Сона Гульхасян и трио Рафаэла Петросяна, трио Only Music, группа Карена Мамиконяна.

Как и в прошлые годы, фестиваль привлек большое количество слушателей, жителей этих городов, а также многочисленных туристов и широко освещался в местной прессе.

Нет сомнения, что такие широкомасштабные мероприятия служат развитию и популяризации джаза в республике. С каждым годом фестиваль собирает все больше и больше поклонников джаза. Есть уверенность в том, что скоро уютные дворики музеев не смогут вместить всех желающих побывать на бесплатных концертах и организаторам придется искать новые большие площадки.

Армен Манукян