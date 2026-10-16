Rachaelle Calladine “Soho Elegy”
Рэйчел Калладин — британская певица, чья карьера охватывает более трёх десятилетий. Её голос звучал в составе хип‑хоп коллектива Us3, она гастролировала с Эми Уайнхаус, The Spice Girls и Jamiroquai, а в последние годы совмещала сцену с работой в скорой помощи, что отразилось в её творчестве и придало ему особую социальную окраску и личную глубину. Предыдущий альбом The Game (2025) был посвящён джазовым стандартам, а вот новый проект стал шагом к авторскому самовыражению.
Soho Elegy— пластинка, полностью состоящая из оригинальных композиций, созданных самой Калладин и её коллегами. Атмосфера альбома многослойна: «Walk of Shame» погружает в нуарное настроение, «Falling» звучит как элегантный джазовый вальс, «Fashionista» добавляет игривости и ритмической энергии, заглавная «Soho Elegy» становится ностальгией по джазовой жизни лондонского Сохо 1990‑х, «The Golden Hour» переносит медицинский термин в музыкальную метафору, превращая его в балладу о хрупкости времени, а «No More», написанная ею почти два десятилетия назад, впервые обретает студийное воплощение и напоминает стиль Кэрол Кинг.
Вокал Калладин гибок и выразителен, он легко переключается между джазом, соулом и поп‑интонациями, а аранжировки создают пространство для голоса, не перегружая звучание. Отказ от стандартов в пользу оригинального материала делает альбом смелым и цельным. Его стоит слушать целиком: он создаёт цельное настроение, соединяя джазовую традицию с личной биографией певицы. Калладин демонстрирует, что её голос способен быть и интимным, и мощным, а её музыка — одновременно современной и глубоко укоренённой в классике.
Soho Elegy — зрелая работа, где личные истории превращаются в универсальные музыкальные образы, а сама Калладин подтверждает статус серьёзной и самобытной джазовой вокалистки.
Label: Kickspin Records -2026
11 tks\38: mins
Personnel:
Rachael Calladine - vocal, Dr Adrian York - keys, Pat McCarthy - guitar, Andy Tytherleigh - bass, Si Potts - drums, James McMillan - trumpet