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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Siach HaSadeh - This Time Will Come

Siach HaSadeh - This Time Will Come

17.03.2025
Siach HaSadeh - This Time Will Come

На иврите словосочетание SiachHaSadeh имеет двойное значение: это и «полевые растения», и «медитация в полях». Еврейские толкователи писания учили, что каждое растение поет свою уникальную песню, а вместе эти песни, сливаясь, создают священную музыку. SiachHaSadeh стало названием ансамбля, появившегося в Монреале, и уже по названию можно многое предположить о направлении его творчества. Первоначально это был дуэт, состоящий из кларнетиста Йони Кастона и басиста Джоэля Керра, но уже в 2011 году SiachHaSadeh превратился в квартет с тремя струнными и солирующим кларнетом. Ансамбль играет музыку, основанную на еврейской традиции, но не светскую, клезмерскую, а интерпретации духовной, прежде всего хасидской музыки, так называемых ниггуним, напевов, популярных в разных хасидских общинах.

Новый альбом коллектива ThisTimeWillCome в полной мере соответствует этому направлению. Как пишет Йони Кастон об этом проекте, «Мы включили элементы свободной групповой импровизации, сериализма, минимализма, старинной музыки, джаза, музыки Анатолии и так далее, чтобы создать текстуры и атмосферу, в которые можно вплести эти мелодии, и создать что-то уникальное. В некоторых хасидских традициях учат, что музыка обладает огромной силой. В отличие от общения с помощью слов, где слушатель может оценивать каждое утверждение с учетом существующих предубеждений и возводить барьеры, музыка может напрямую передаваться от души одного человека к душе другого человека.» Большая часть программы альбома собрана из ниггуним, которые этномузыколог Кастон привез из своих путешествий по Украине и другим странам Восточной Европы, знаменитому Идишленду, исчезнувшему в годы Холокоста. Некоторые ниггуним до сих пор были мало известны за пределами конкретных хасидских общин, и работа SiachHaSadeh проливает новый свет на эти музыкальные, часто бессловесные напевы-молитвы.

В программу альбома вошло несколько ниггуним любавичских хасидов-хабадников: Avinu Malkeinu, приписываемый основателю движения Шнеур Залману из Ляд (местечко в Беларуси), известному также, как Алтер Ребе («Старый Ребе»), а также композиция Nigun Hachono - Nigun Arba Bovos, в которой первая часть также приписывается Алтер Ребе, а вторая – пятому любавичскому цадику Шолом Довберу Шнеерсону (Решабу). Интересно, что в этой пьесе к квартету подключаются гости: Дидем Баяс на кануне, арабской разновидности цитры и Джейсон Розенблатт на гармонике, что придает саунду особое своеобразие. Горечи жизни в диаспоре посвящен ниггун Bevo'o Me'edom (Oy Golus Golus), написанный венгерским ребе Ицхоком Айзиком Тойбом в конце XVIII века. Любопытен ниггун Nigun Pinchas M'Koritz, сочинение одного из первых хасидских цадиков Пинхаса Шапиро из Кореца, который в интерпретации канадских музыкантов приобрел ритмический рисунок, характерный для музыки гриотов Западной Африки, исполняемой на струнном инструменте кора. Но наиболее значительную часть программы составляют ниггуним браславских хасидов, из которых особо выделю Ashrey Ha'am Yodei Serua, часть праздничной литургии, исполняемой во время праздника Рош Хашана, еврейского Нового года, которая и сегодня звучит в украинской Умани, куда на этот праздник съезжаются со всего мира тысячи браславских хасидов, чтобы почтить похороненного там основателя движения реб Нахмана из Браслава.

Независимо от далеко не всем близкой духовной составляющей, ThisTimeWillCome представляет собой высокохудожественный и во многом новаторский образчик камерной музыки, который своей эмоциональностью и оригинальностью мало кого оставит равнодушным.

© & (p) 2024

11 tks / 50 mins

(Yoni Kaston – cl; Joel Kerr – double b; Gaël Huard – cello; Daniel Fuchs – vi; with Didem BaJas - kanuņ; Jason Rosenblatt – harmonica;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
нео-клезмер


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