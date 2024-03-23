Queen Esther - Things Are Looking Up

Куин Эстер – очень любопытная фигура на американской сцене. Я сознательно не пишу здесь «джазовой сцене», потому что сфера творческих интересов Куин Эстер шире. Она – певица, актриса, сочинитель собственных песен, сценарист, общественный деятель. На ее путь в искусстве повлияли, как детство, проведенное в сердце американского Юга, в афроамериканской среде Чарльстона, Южная Каролина, так и вращение в лево-либеральной тусовке Нью-Йорка, где она сейчас живет и работает. Куин Эстер работала с такими видными блюзовыми гитаристами, как Хэмлин Смит и Джеймс Блад Алмер, а в блюзовом дуэте Hoosegow выступала ни с кем иным, как с Эллиотом Шарпом. Она часто выступают во внебродвейских театральных спектаклях и мюзиклах, участвует в разнообразных экспериментальных арт-проектах. С 2004 года Эстер руководит собственным лейблом EL Recordings, на котором она выпустила уже ряд альбомов.
С его логотипом выходит и новый альбом Куин Эстер Things Are Looking Up с программой из двенадцати треков. Часть из них Эстер записывала с трио пианиста Джереми Бейкона, а часть с квартетом, в который, наряду с тем же Бейконом, входят уже другие музыканты – басист Хиллард Грини, ударник Уоррен Смит и электрогитарист с громким именем (точнее, фамилией) – Джефф МакЛафлин. Стилистику своей музыки сама Куин Эстер определяет, как Black Americana, то есть как корневую американскую музыку, но с черным оттенком. В общем-то в рамках этой концепции можно рассматривать и ее новую работу, посвященную великой певице Билли Холидей. Но бунтарский дух свой Эстер проявила и здесь. Как она считает, и публика, и исполнители привыкли рассматривать образ Леди Дэй с определенной точки зрения – как жертву, и репертуар из ее обширного творческого наследия подбирают соответствующий. Куин Эстер хотела бы этот стереотип поломать и представить иной образ Билли Холидей. Для альбома она отобрала, так сказать, нестандартные, редко исполняемые композиции из репертуара Билли: это Having Myself A Time, Detour Ahead, Glad To Be Unhappy, I’ll Look Around,Big Stuff (композиция Леонарда Бернстайна),If The Moon Turns Green и, конечно же, титульную Things Are Looking Up братьев Гершвин. Но это лишь одна часть альбома. Другую часть программы составили современные композиции, сочиненные преимущественно гитаристом и педагогом Ленни Молотовым. Вещи эти по своей стилистике, настроению, насыщенности элементами той самой черной корневой музыкальной культуры прекрасно вписываются в один ряд с репертуаром Билли Холидей, а, скажем, Clean Blue Flame я бы вообще назвал главным хитом альбома. Вкупе с эмоциональным вокалом Куин Эстер (не забудем, она еще и актриса!), программа альбома оставляет сильное впечатление, а для кого-то, возможно, станет поводом по-новому взглянуть на феномен Билли Холидей.
(Queen Esther – voc; Jeremy Bacon Trio: Jeremy Bacon – p; Shawn Balthazor –dr; Thomson Kneeland – b; Queen Esther and her Quartet: Jeremy Bacon – p; Hilliard Greene – b; Jeff McLaughlin – el. g; Warren Smith – dr;)
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