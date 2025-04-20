Ben Wolfe - The Understated

Не доводилось встречать любопытной, на мой взгляд, статистики: исполнители на каких инструментах чаще других становятся лидерами джазовых комбо? По ощущениям и наблюдениям за мощным потоком разнообразной джазовой продукции мне кажется, что басистов среди них достаточно много. Наверное, тут есть определенная логика: ведь басист – это сердце любой джазовой композиции, человек, который «держит» развитие всей темы (понятно, если речь идет не об авангардных проектах). Ну, а если он еще и сочиняет нешаблонную музыку, то это совсем здорово. Именно таков басист из Нью-Йорка Бен Вулф, человек, за плечами которого более, чем сорокалетняя карьера в джазе, отличная школа ансамблевой работы с Уинтоном Марсалисом, как в его септете, так и в Jazz at Lincoln Center Orchestra, проекты с Дайаной Кролл, Бенни Грином, сочинение музыки для кино и десяток собственных альбомов, первый из которых, 13 Sketches, увидел свет еще в 1996 году.
The Understated - одиннадцатый по счету альбом Бена ВУлфа, как всегда составленный из его авторской музыки (более ста композиций Бена и наполняют его дискографию). По сравнению с очень успешным предшественником Unjust (2023) в новой команде Вулфа уже нет такой яркой звезды, как трубач Николас Пейтон, но в нынешний квартет перешли другие работавшие с ним на Unjust музыкагты: пианист Оррин Эванс (вообще давний партнер Бена), саксофонистка Николь Гловер и ударник Аарон Киммел. В качестве гостей проекта в отдельных треках поучаствовали еще один пианист, Салливан Фортнер, и очень известный гитарист Рассел Мэлоун, для которого, увы, эта запись стала одной из последних.
В программу вошли преимущественно новые сочинения Вулфа, а также несколько композиций, известных по предыдущим записям, в частности Occam’s Razor и The Poet Speaks, фигурировавшая в программе его самого первого альбома. Особенно велик удельный вес в этой программе баллад: из них составлена большая часть программы. Среди них выделил бы небольшую, но очень изящную Ballad in B, как бы продолжающую линию, начатую Lullaby in D в предыдущем альбоме. Есть, впрочем, в программе и более динамичные, темповые композиции, например, Anagram с эффектным соло Вулфа или Triangle Man. Нельзя не упомянуть и соло Мэлоуна в лиричной пьесе Beautiful You. Но независимо от настроения той или иной темы, везде присутствует фирменный стиль Бена Вулфа: точная ансамблевая работа, лаконичность, если не скупость, используемых выразительных средств, сочетающаяся с эмоциональной силой исполняемой музыки. Бен назвал этот альбом The Understated («Недооцененный»). Такой пьесы в программе нет. Почему именно так, знает только сам Вулф, возможно считающий, что его творчество заслуживает признания не только у коллег-профессионалов, но и у более широкого круга слушателей. Моя бы воля, я, скорее, назвал этот проект по композиции Occam’s Razor, чье название очень точно, на мой взгляд, отражает основной творческий принцип Бена Вулфа, который он упоминает и в одной цитате, приведенной на его сайте: «Важны не те ноты, которые ты играешь, а те, которые ты не играешь». Чем не Бритва Оккама? Во всяком случае Бен Вулф уж точно не умножает сущности без необходимости – и достигает при этом впечатляющих результатов.
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