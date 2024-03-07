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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Nick Finzer - Legacy

Nick Finzer - Legacy

07.03.2024
Nick Finzer - Legacy

В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату выпуском альбома с красноречивым названием Legacy. Джонсон был первым великим тромбонистом бопа, Ник Финцер, играющий необоповый мэйнстрим, справедливо считает себя одним из наследников идей и приемов игры Джей Джея.

Альбом он составил преимущественно из произведений Джонсона в новых аранжировках, а состав для записи альбома подобрал исключительно из музыкантов (и весьма известных сегодня в джазе людей), игравших с Джей Джей Джонсоном в 80-е и 90-е годы. В квартет, который он возглавил, вошли пианистка Рени Роснес, басист Руфус Рид и ударник Льюис Нэш. Как говорит сам Ник, «Для меня это стало новым опытом – работать с такими джазовыми легендами над музыкой, занимавшей такое важное место в их прошлом. Было удивительно ощущать уровень мастерства исполнителей, игравших с твоими героями, людьми, не только уважающими тебя, но и согласившимися дать жизнь твоему музыкальному видению, невзирая на их глубокую связь с наследием этой музыки». Кстати, даже обложку альбома, Финцер сделал в ретро-стиле, напоминающем обложки пластинок Blue Note 50-х годов, когда Джей Джей Джонсон записывался на этом лейбле, а сама запись альбома проходила в знаменитой студии Руди Ван Гелдера в Энглвуде, Нью-Джерси, где много часов провел в свое время Джонсон.

Можно ли говорить о том, что и музыка здесь звучит в ретро-стиле? Я бы не стал этого делать. Финцер и его партнеры играют современный джаз, в котором, однако, ощутимо глубокое уважение к наследию Джонсона, понимание его инноваций и перенос их в джаз ХХI века. Особенно эффектно это проявляется, на мой взгляд, в многочисленных балладах – Shortcake, Lament, Malaga Moon (эта пьеса сочинена Рени Роснес во времена ее работы с Джей Джей Джонсоном) или Fatback с ее блюзовым настроением. Хорош и сам Финцер, чье высокое техническое мастерство в игре на тромбоне показывает, что уроки Джей Джея выучены на славу.

© & (p) 2024 Outside in Music

8 tks / 44 mins

(Nick Finzer – tb; Renee Rosnes – p; Rufus Reid – b; Lewis Nash – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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