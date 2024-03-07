Nick Finzer - Legacy

В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату выпуском альбома с красноречивым названием Legacy. Джонсон был первым великим тромбонистом бопа, Ник Финцер, играющий необоповый мэйнстрим, справедливо считает себя одним из наследников идей и приемов игры Джей Джея.
Альбом он составил преимущественно из произведений Джонсона в новых аранжировках, а состав для записи альбома подобрал исключительно из музыкантов (и весьма известных сегодня в джазе людей), игравших с Джей Джей Джонсоном в 80-е и 90-е годы. В квартет, который он возглавил, вошли пианистка Рени Роснес, басист Руфус Рид и ударник Льюис Нэш. Как говорит сам Ник, «Для меня это стало новым опытом – работать с такими джазовыми легендами над музыкой, занимавшей такое важное место в их прошлом. Было удивительно ощущать уровень мастерства исполнителей, игравших с твоими героями, людьми, не только уважающими тебя, но и согласившимися дать жизнь твоему музыкальному видению, невзирая на их глубокую связь с наследием этой музыки». Кстати, даже обложку альбома, Финцер сделал в ретро-стиле, напоминающем обложки пластинок Blue Note 50-х годов, когда Джей Джей Джонсон записывался на этом лейбле, а сама запись альбома проходила в знаменитой студии Руди Ван Гелдера в Энглвуде, Нью-Джерси, где много часов провел в свое время Джонсон.
Можно ли говорить о том, что и музыка здесь звучит в ретро-стиле? Я бы не стал этого делать. Финцер и его партнеры играют современный джаз, в котором, однако, ощутимо глубокое уважение к наследию Джонсона, понимание его инноваций и перенос их в джаз ХХI века. Особенно эффектно это проявляется, на мой взгляд, в многочисленных балладах – Shortcake, Lament, Malaga Moon (эта пьеса сочинена Рени Роснес во времена ее работы с Джей Джей Джонсоном) или Fatback с ее блюзовым настроением. Хорош и сам Финцер, чье высокое техническое мастерство в игре на тромбоне показывает, что уроки Джей Джея выучены на славу.
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...