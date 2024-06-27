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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Šalter Ensemble - 3 dela

Šalter Ensemble - 3 dela

27.06.2024
Šalter Ensemble - 3 dela

В джазе состав из десяти человек – это нечто промежуточное: то ли большое комбо, то ли маленький биг-бэнд. Для такого формата даже придумано специальное определение: mid-size band. Но это большей частью касае6тся джазового мэйнстрима. А поглядите на состав Šalter Ensemble? Да, есть труба, саксофон, но еще и скрипка, аккордеон, колесная лира, вокал и очень много электроники. С традицией, да и с джазом в целом в классическом понимании этот коллектив ничего общего не имеет. Здесь царят свободная импровизация и современный академизм с очень гибким динамическим равновесием между электроникой и акустикой, музыкой заранее сочиненной и импровизацией. Ансамбль интернационален. В нем представлены словенские, швейцарские и австрийские музыканты, а также известный петербургский авангардный исполнитель и композитор Илья Белоруков. Он же принял непосредственное участие в подготовке к изданию альбома 3 dela.

Это не первый альбом организованного в 2017 году по инициативе швейцарского аккордеониста Йонаса Кохера ансамбля. В 2021 году Šalter Ensemble уже выпускал проект под столь же лаконичным словенским названием Štiri dela. Состав коллектива тогда был несколько другим, но вот принцип оформления обложки и в новой работе остался тем же, лишь с изменением фона. 3 dela – это действительно три композиции, сочиненные участниками Šalter Ensemble. Первые две пьесы были записаны осенью 2023 года на концерте в филармонии Любляны в Словении, а третья – это также концертная запись, сделанная несколько раньше, в мае 2023 года в швейцарском городе Биле.

Для проекта, участники которого лишь время от времени собираются из разных стран для совместных выступлений, импровизационная свобода и взаимопонимание партнеров, музыкальное «чувство локтя» приобретают особое значение. Это – общий знаменатель всех трех, очень разных композиций. В пьесе словенского басиста и электронщика Томажа Грома My Wish Your Command тон задает механическое, я бы сказал, назойливое звучание ударных, к которому подстраиваются и вступают в свободной диалог другие инструменты. Цитирую автора по очень глубоким и обстоятельным liner notes Приможа Трдана, отслеживающего в своей статье роль композитора с XIX века и до наших дней: «Комбинации и манипуляции звуковых элементов отражают сложность взаимодействия отношений между человеком и обществом и побуждают задуматься, как отдельные инициативы сталкиваются с внешним давлением и как можно сохранить свою автономию и целостность в этом диалоге». Совсем по-иному выстраивают свою пьесу Interstices / Interferences швейцарцы Йонас Кохер и Гауденц Бадрутт. Динамики здесь существенно меньше, авторы исследуют в первую очередь соотношение сонористических эффектов (включая человеческий голос ) и тишины, случайными световыми сигналами показывая партнерам, когда необходимо останавливать звучание их инструментов. Наконец, композитор и пианистка из австрийского Граца Элизабет Харник в композиции šum II делает стержнем своей работы текст поэмы Mushrooms американки Сильвии Платт в исполнении Ирены Томажин. Безусловно, сложная, достаточно герметичная музыка Šalter Ensemble рассчитана на весьма подготовленного слушателя, разделяющего с ее создателями идеи экспериментального звучания. 3 dela изначально не рассчитана на широкую аудиторию, но без таких авангардно-эстетских проектов музыкальная сцена выглядела бы значительно беднее.

© & (p) 2024 bruit-asso/splotch

3 tks / 50 mins

(Gaudenz Badrutt – electronics; Estelle Beiner – vi; Ilia Belorukov – sax; Tomaž Grom - b, electronics; Elisabeth Harnik – p, objects; Josef Klammer - augmented perc; Jonas Kocher – acc; Samo Kutin - hurdy gurdy; Alfred Lang – tp; Irena Z. Tomažin – voice;)

Линк предоставил Ilia Belorukov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Россия, Словения, Швейцария
музыкальный стиль
авангард


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