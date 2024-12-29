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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Keri Johnsrud / Shawn Maxwell - C8 H10 N4 O2

Keri Johnsrud / Shawn Maxwell - C8 H10 N4 O2

29.12.2024
Keri Johnsrud / Shawn Maxwell - C8 H10 N4 O2

Оба имени, вынесенные на обложку этого альбома, известны нашим читателям, правда, в разной степени. Саксофонист, флейтист и композитор из Чикаго Шон Максвелл часто фигурировал в наших обзорах, начиная с самого первого своего альбома Originals (2005). То были проекты разного формата, но неизменно с собственной музыкой Шона. Пару раз (из тех альбомов, которые мы рассматривали) в состав исполнителей в его записях входила и землячка Максвелла, вокалистка Кери Джонсруд: в одном треке она «засветилась» в недавнем альбоме Максвелла Expectation & Experience (2021), а много раньше участвовала в записи Shawn Maxwell’s Alliance (2014) в составе тентета, составившего этот проект. В то же время собственные работы Кери удалось послушать лишь однажды: то был ее весьма успешный дебютный альбом This Side Of Morning (2015). И вот теперь, Кери и Шон объединили свои усилия в совместном проекте, замысловато названном C8 H10 N4 O2.

Если вы основательно подзабыли химию – не мучайтесь, «тайну» раскроем сразу: названием альбома стала … формула кофеина. Джонсруд и Максвелл сочинили для этого альбома настоящую сюиту, отражающую один день из жизни обычного человека: от подъема до отхода ко сну, не случайно стартовая композиция альбома называется Peace (7:20AM), а финишная - Peace (11:54PM) – и весь день проходит под аккомпанемент чашечки кофе. Откровенно говоря, по ассоциации я сразу вспомнил знаменитую песню Леннона и МакКартни A Day in the Life, также повествующую об одном дне жизни. Правда, пафос композиции там был иным, да и день начинался с чашечки чая, но то была Англия 60-х, а сегодня весь остальной мир чаще предпочитает кофе, да и альбом C8 H10 N4 O2 все же чисто инструментальный.

Да, конечно, Кери Джонсруд – вокалистка, но в этом проекте она выпевает преимущественно только силлабические вокализы, ее голос – это еще одна краска в саунде группы, войти в состав которой создатели альбома пригласили клавишника и синтезаторщика Тома Вайцаса, басиста Тима Сайзера и ударника Лукаса Гиллана. Программу же альбома авторы составили так, что большие по времени звучания композиции, вроде Doomscrolling или Heading to Nowhere, перемежаются короткими интерлюдиями, «перерывами на еще одну чашечку кофе», в каждом из которых звучат поочередно сольные партии каждого из исполнителей. Так, в Sticky Toffee солирует Вайцас, в The Doctor's Drink – Джонсруд и так далее. В больших же пьесах коллективный саунд украшает Максвелл: в том же Doomscrolling – на флейте, а в Shortcuts & Traffic Jams – на саксофоне. Очень оригинальный по замыслу и безукоризненный по исполнению по проект, который обязательно стоит услышать!

© & (p) 2024 Cora Street Records

13 tks / 40 mins

(Keri Johnsrud – voc; Shawn Maxwell – as, ss, fl; Tom Vaitsas - Fender Rhodes, Wurlitzer; Tim Seisser – b; Lucas Gillan – dr;)

Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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