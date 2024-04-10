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Roz Vitalis - Semi-acoustic at Kuryokhin Center

10.04.2024
Roz Vitalis - Semi-acoustic at Kuryokhin Center

Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в феврале 2023 года в Курёхин-центре в Санкт-Петербурге. Состав Roz Vitalis здесь существенно отличается и от студийного предшественника, и от двух предыдущих концертных альбомов. Полностью обновилась ритм-группа. Вернулся за ударную установку Юрий Хомоненко, ранее уже игравший в Roz Vitalis. Последний раз он «засветился» в составе на юбилейном концертнике 20 Years – Alive and Well (2022), но там он присутствовал в качестве гостя, а сейчас вновь стал полноправным членом коллектива. Вот только мои слова об ударной установке – это, считайте, «для красного словца»: как свидетельствует пресс-релиз к изданию, «акустические характеристики этого зала не позволили выступать с полноценной ударной установкой – барабанщик Юрий Хомоненко использует только кахон и тарелку». А на басу в этом альбоме работал Макс Локосов. В студийном альбоме он играл только в двух треках, а теперь полностью отыграл всю программу. Кларнетист Андрей Стефинов также время от времени появляется в составе Roz Vitalis, ну, а лидер группы Иван Розмаинский (здесь он, помимо синтезаторов, играл и на оказавшемся в зале пианино) и гитарист Владимир Семенов-Тян-Шанский – это неизменные участники всех проектов ансамбля.

Вот таким квинтетом музыканты исполнили программу, которую сами назвали полуакустической. Вошли в нее девять композиций из трех альбомов группы десятых годов, пьеса Recovery, сочиненная уже в текущем десятилетии, а также впервые исполненные две композиции Forbearing One Another in Love и Passing Winter, которые Розмаинский сыграл соло на том самом пианино. Как видите, формально особых сюрпризов для знатоков и ценителей творчества Roz Vitalis не было, но характер звучания изменился значительно, так что посмаковать и посравнивать тем же ценителям и знатокам материала хватило. Не причисляя себя к таковым, отмечу тем не менее очень эффектный Jungle Waltz, показавшуюся мне самой эмоциональной Mother of All Rain и отличную работу гитариста в Patience of Hope. Публика, как свидетельствует запись, очень тепло приняла концерт, аплодисментов было много и заслуженных – свой уровень Розмаинский и его команда держат уверенно, но позволю себе и «капельку дегтя»: лично мне в этом саунде, и тем более полуакустическом, очень не хватало столь привычной и столь важной для прежних работ Roz Vitalis флейты: не знаю, расставание с Владиславом Коротких – это эпизод данного выступления, или он покинул группу, но его отсутствие было ощутимо. Кларнет Стефинова, оставшийся единственным духовым инструментом в этом варианте состава, закрыть эту «зияющую пустоту» даже в условиях полуакустического концерта все же не смог. Но – что есть, то есть, и Semi-acoustic at Kuryokhin Center стал важным свидетельством нового этапа в жизни Roz Vitalis.

© & (p) 2024 ArtBeat Music

12 tks / 58 mins

(Yury Khomonenko – perc; Max Lokosov – b; Ivan Rozmainsky – upright p, synths; Vladimir Semenov-Tyan-Shansky – g; AndRey Stefinoff – cl;)

Линк предоставил Ivan Rozmainsky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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