Nancy Vieira - Gente

Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, бывшего владения Португалии, но и самой известной в мире представительницей Кабо-Верде. А мир с некоторым удивлением обнаружил, что, и после ухода из жизни несравненной Сезарии, Кабо-Верде готово делится с ним талантами других своих артистов и музыкантов. Одно из первых имен в этом списке – Ненси Виейра.
Когда-то Кабо-Верде называлось также Островами Зеленого Мыса. На одном из островов этой страны, острове Боавишта, и родилась Ненси Виейра. Потом она жила и на Сан-Висенте, и на Сантьягу, где расположена столица республики, а музыкальную карьеру Ненси начала в столице бывшей метрополии, Лиссабоне. Сегодня кажется, что именно ей как бы предала эстафетную палочку Сезария Эвора. У Ненси прекрасный глубокий голос, а в своем творчестве она соединяет и традиции музыкальных стилей родной страны – морна и фунана, и португальскую музыку фаду, и бразильскую самбу, и элементы джаза и современной поп-музыки. В 2019 году певица была удостоена на родине сразу двух музыкальных премий: за лучшее исполнение традиционной песни и как лучшая исполнительница. Поет Виейра, как по-португальски, так и по-креольски – на языке своих островов, возникшем из смеси старопортугальского и суахили.
Во всяком случае, именно на этих двух языках исполняет она 14 песен своего нового, уже шестого по счету, альбома Gente. Записывался он в Лиссабоне с привлечением большой интернациональной группы музыкантов, в основном принадлежащих к португалоязычному миру, но включающей в себя и украинского скрипача Дениса Стеценко. Четыре композиции из программы альбома сочинил популярный на Кабо-Верде композитор Мариу Лусиу. С его Sol Di Nha Vida, воспевающей красоту мира Кабо-Верде в стилистике, где смешаны самба и фунана, начинается альбом, словно задавая всей работе оптимистичный, я бы сказал, солнечный, настрой. И хотя морна или фаду – это, в общем-то, грустные, минорные стилистики, но это не мешает общей позитивной энергетике, которую несет в себе новый альбом Ненси Виейры.
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