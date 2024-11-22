FILUM - 2Q2Q

Удивительно, как книги Харуки Мураками, в частности роман 1Q84, оказали влияние на творчество музыкантов в разных странах. Совсем недавно, в октябре, мне довелось писать об альбоме канадской виолончелистки Сахары фон Хаттенбергер 1Q84, созданном после знакомства с этим романом. Оказалось, что на другом конце планеты российский гитарист и композитор Алексей Шаповалов также оказался под глубоким впечатлением от 1Q84 и первый, дебютный альбом своей группы FILUM, назвал 2Q2Q – тоже в связи с этим произведением. Об этом, как и о многом другом, о своем пути в музыке, о работе над альбомом, ставшим итогом определенного этапа в его творчестве, Алексей рассказывает сам в большом и очень откровенном (если хотите – исповедальном) тексте, размещенном вот здесь: https://vk.com/wall182188176_2397.
Собственно говоря, для тех, кто хочет больше узнать об истории появления 2Q2Q этого более, чем достаточно. А для остальных позволю себе только конспективно сообщить, что Алексей Шаповалов живет в Москве, по образованию он архитектор, но сейчас полностью посвятил себя музыке. Играть начинал в рок-группе, тогда же начал сочинять музыку, увлекался джазом и музыкой фьюжн . С 2015 года начал собирать свой коллектив, параллельно рождались новые авторские пьесы. Процесс создания группы был весьма долгим, через нее прошло много музыкантов. Но в результате все же родился полноценный (около часа звучания) альбом из двенадцати треков, а все музыканты, принявшие участие на разных стадиях в работе над 2Q2Q, перечислены ниже.
Сам Алексей рассматривает этот альбом, как концептуальный и, как он пишет в коротком пресс-релизе, «Альбом повествует о жизни внутри десятилетия непрекращающихся глобальных кризисов, в которое загнала нашу цивилизацию мистическая ошибка вселенной — мы оказались в параллельном "неправильном" временном измерении, с чуждыми нам ценностями и непрогнозируемым будущим.» Понятно, что и пандемия, и чудовищный военный конфликт, оказали серьезное влияние на музыку, рождавшуюся, в том числе, под аккомпанемент сначала локдауна, а потом сводок с фронта.
Программу альбома Алексей выстроил так, что прологом и двумя интерлюдиями (Filum I - Filum III) он как бы делит треки на несколько блоков, а в целом альбом напоминает, при всей условности такого определения, связанную общим замыслом сюиту. В музыке Шаповалова есть отзвуки различных влияний: скажем, в лиричной пьесе Waltzin' In The Rain мне послышалось нечто барочное, а старт Last Rainbow напомнил о фри-джазе. Но в дальнейшем и в этой пьесе, и в других треках наиболее мощным мне показалось влияние музыки фьюжн времен ее расцвета, 70-х годов прошлого века. К сожалению, позже фьюжн выродился в самоповторы, демонстрацию технических возможностей исполнителей, и лишь в новом веке, под ярлычком «нео фьюжн» началось постепенное возрождение лучших традиций, к чему, как видим, приложил руку и Алексей Шаповалов с коллегами. Во всяком случае, в его музыке есть душа, есть и мысль. Понятно, новое слово в музыке Алексей этой работой не сказал, это вообще дано немногим, но он сказал СВОЕ слово, сказал искренне, креативно и на очень приличном уровне. Дебют явно удался, альбом наверняка найдет своего слушателя, а FILUM Алексея Шаповалова можно лишь пожелать дальнейшего движения вперед, к новым высотам.
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