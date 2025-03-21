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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Field Notes - Wonder

Field Notes - Wonder

21.03.2025
Field Notes - Wonder

На джазовой карте Канады Оттава – далеко не самая яркая точка, в отличие, скажем, от таких признанных центров, как Торонто или Монреаль. Но и в столице страны работает немало интересных музыкантов, примером чему является деятельность такого коллектива, как квинтет Field Notes. Этот ансамбль обходится без пианиста: саксофонисту Питеру Вудсу компанию составляет гитарист Кайл Джордан, а ритм-группа из басиста Криса Понда и ударника Хосе Гарсии усилена еще и перкуссионистом Робом Грейвсом. Музыка Field Notes порой рождается в связи с совсем не музыкальными источниками и событиями, примером чему может послужить и альбом Wonder («Чудо»).

Что такое чудо? Если вы сразу подумали о сверхъестественном, то это не всегда так. Разве не чудо – таинство рождения ребенка, пение птиц, красота природы, да и самое существование жизни на нашей планете. Ответы тут могут быть самыми разными. В течение двух дней люди, задавшиеся таким вопросом, интервьюировали простых канадцев и записывали их ответы. А потом, в течение еще двух дней в отличающемся отличной акустикой здании храма MacKay United Church в районе Нью-Эдинбург, названного в честь одного из основателей этого сегодня элитного района Оттавы Томаса МакКея, музыканты Field Notes слушали эти ответы и параллельно сочиняли и записывали музыку под впечатлениями от этого своеобразного опроса.

Так родился альбом Wonder с его программой из пятнадцати треков, большинство из которых – плод коллективного творчества музыкантов (две пьесы, Except Bleak и Waking сочинил гитарист Кайл Джордан). Насколько я понял, импровизационный компонент превалировал в этих сессиях, и тем более впечатляющ их результат. Атмосферные партии гитары, длинные, преимущественно гладким звуком сыгранные партии саксофона, ровный ритм ударных подчас оказывают прямо-таки медитативный эффект, особенно заметный в таких композициях, как Luminous Tumble (самая длинная композиция альбома: чуть менее десяти минут) и Point & Hope. В чем-то альбом Wonder близок к эмбиенту, но звуковые пейзажи этого проекта выглядят гораздо более глубокими, теплыми и, извините за патетику, более гуманистичными, чем частые в этой стилистике поверхностные и довольно слащавые картинки.

© & (p) 2024 Vanier Records

15 tks / 62 mins

(Peter Woods – ts, ss; Kyle Jordan – g; Chris Pond - double b; José García – dr; Rob Graves – perc; Jodi Fisher, Ralph Hesse, Mike T Kerr – voices;)

Линк предоставил Kyle Jordan

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
эмбиент


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