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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Melon Jimenez & Lara Wong - Confluencias

Melon Jimenez & Lara Wong - Confluencias

14.12.2024
Melon Jimenez & Lara Wong - Confluencias

На испанском название этого альбома Confluencias означает «Слияния». В данном случае оно является очень точным. Музыкальное наследие разных культур сливается в этом альбоме на базе фламенко. Его создатели - испанский гитарист, композитор и энтузиаст электронной музыки цыганско-немецкого происхождения Мелон Хименес и канадская флейтистка японо-китайского происхождения Лара Вонг. 38-летний Хименес работал с Энрике Моренте, Хорхе Прадо и другими мастерами фламенко, а также с Анушкой Шанкар. Он смело вводит в классическое фламенко элементы индийской и африканской культур, а также электронные звучания. В 2019 году он выпустил свой дебютный альбом El sonido de los colores, а через три года, в 2022 – еще один, под названием Ecos de Magerit, принесший Хименесу престижную премию Premio SGAE de flamenco Paco de Lucía. Лара Вонг играет не только на обычных флейтах, но и на индийской бамбуковой флейте бансури и также увлечена музыкой фламенко. В этой сфере она добилась отличных результатов, став первой иностранкой и первой женщиной, получившей престижную награду Filón Minero на международном фестивале Festival Internacional del Cante de las Minas в Испании.

Свой совместный проект Вонг и Хименес ведут уже два года, сочиняя и исполняя музыку, с которой они объехали множество стран в гастрольных поездках. В 2024 году дело дошло до выпуска представляемого нами альбома Confluencias. Индийская флейта и фламенко, музыка андалузских цыган – казалось бы, общего мало. Но если вспомнить, что корни народа рома лежат в Индии, такое сочетание уже не кажется слишком странным. В альбом вошло восемь их совместных сочинений, в основном построенных на характерных для различных направлений фламенко особенностях. Меня особенно впечатлила De Sevilla a Kerala, где стиль фламенко севильяно в сочетании со звучанием бансури, напомнил авторам их совместное путешествие в индийский штат Керала. Но не все композиции связаны с фламенко. Paraná – это румба в бразильском стиле, навеянная величественным течением одноименной реки, Kalima – жаркий испанский южный ветер, который гонит горячий песок из Сахары, Finisterre – город в Галисии, на дальнем северо-западе Испании. Сюда в свое время не добрались мавры, и Лара с Мелоном построили эту композицию на основе фольклора живших здесь кельтов. Интересна истории пьесы Un nuevo amanecer: это танго в стиле фламенко, но построенное на базе индийской раги бхайрав. Собственно, у каждого трека в программе своя история, которую музыканты рассказали в буклете к альбому, который станет отличным подарком поклонникам кроссовер-музыки.

© & (p) 2024

8 tks / 39 mins

(Lara Wong – fl, bansuri; Melon Jimenez – g, perc, electronics; Gal Maestro – b;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Канада
музыкальный стиль
индийская музыка, кроссовер, фламенко


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