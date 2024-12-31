Lenka Lichtenberg - Feel With Blood

Басист Джо Фонда (р.1954), однофамилец известной кинематографической семьи, - опытный джазмен, почти всегда работавший в сфере авангарда. К сожалению, до сих пор он был представлен на нашем сайте лишь однажды, в качестве участника ансамбля немецкого ...