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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Lenka Lichtenberg - Feel With Blood

Lenka Lichtenberg - Feel With Blood

31.12.2024
Lenka Lichtenberg - Feel With Blood

Уроженка Праги, певица и композитор Ленка Лихтенберг с 80-х годов живет и работает в Канаде, в Торонто. На ее счету немало проектов в сфере джаза, поп-музыки и нео-клезмера. Наивысшим пока достижением Лихтенберг можно считать альбом Thieves of Dreams (2022), принесший ей в 2023 году главную музыкальную премию Канады Джюно за лучший альбом в сфере Global Music. Это достижение примечательно еще и тем, что Thieves of Dreams, где Ленка поет исключительно по-чешски, стал первым альбомом на чешском языке, удостоенном Джюно. Помимо чисто музыкальных достоинств, жюри премии наверняка тронула история этого проекта.

В годы Второй мировой войны бабушка Ленки, Анна Хана Фришова вместе с мужем и дочерью, будущей мамой Ленки, была брошена в концлагерь Терезиенштадт (немецкое название чешского города Терезин), где нацисты создали для евреев «образцовое гетто», фальшивую витрину для чиновников Красного Креста и нейтралов. Позже вся семья попала в Освенцим, где Фришова и ее дочь выжили чудом. В 2017 году Ленка Лихтенберг обнаружила две тетрадки стихов, которые ее бабушка писала, таясь от палачей, в Терезиенштадте. Шестнадцать отобранных Ленкой стихотворений из этих тетрадей, положенные на музыку, сочиненную Лихтенберг, и составили альбом Thieves of Dreams.

Но Ленке хотелось донести боль и надежду этих щемящих душу стихов для более широкого круга слушателей, не знающих чешского. Программу альбома Feel With Blood, ставшего логическим продолжением предыдущего проекта, составили композиции из Thieves of Dreams в новой аранжировке и новые композиции. К записи альбома Ленка привлекла большую группу чешских и канадских музыкантов. Сама она поет здесь по-английски, а также на идиш.

Каждый из треков альбома отзывается в сердце. Тут и титульная Feel With Blood, и Art of a goodbye – прощание со счастливой мирной жизнью, и Wintry dusk – расставание навсегда бабушки с дедом, и Remember the sun – самая, на мой взгляд, сильная вещь альбома, призыв к оптимизму несмотря ни на что, и After the flood с ее аналогичным пафосом: конец света – это новое начало! В альбоме звучит не только музыка Ленки. С огромным интересом я открыл для себя имена Рэйчел Корн, канадской поэтессы и автора песен, с ее композицией A nay kleyd («Новое платье» на идиш), которую Ленка исполняет на языке оригинала, и Ильзе Вебер (Robinson epic, Wiegala), добровольно последовавшей за своим мужем из Терезиенштадта в Освенцим и погибшей там в 1944 году.

Стилистика музыки альбома весьма разнообразна: тут вы найдете и акустику, и электронные звучания, поп-музыку и джаз, оттенки клезмера и сэмпл с живой речью матери Ленки, Яны Рени Фриш из чешского документального фильма 2005 года. Разнообразен и саунд: скрипка и флейта, индийские табла и бас-гитара, синтезатор и фортепьяно – для каждой композиции Ленка тщательно подбирала свою звуковую палитру, свои краски. Результат впечатляет: это достойное продолжение предыдущего альбома, которое поможет донести правду о холокосте многим и многим…

© & (p) 2024

18 tks / 63 mins

(David Buchbinder – tp (tk 12); Ben Cohen – ac.g, el.g (tk 3); Jessica Deutsch - vi, viola, cello (tks 2, 5, 7, 17); David Dorůžka –ac.g (tk 6); Tyler Emond – b, el.b (tks 5, 10, 17); Auri Fell - harmony voc, sax, voice percussion (tk 3, 9); Robert Fischmann – fl (tks 6, 10); Jana Renée Friesová - spoken word (tk 14); Alan Hetherington - dr, perc (tks 8, 10, 12); Shy-Anne Hovorka - lead and harmony voc (tk 1); Drew Jurecka - bandoneon (tk 1); Anita Katakkar - tabla (tk 2); George Koller – b (tks 1, 2, 4, 7, 12, 13); Bea Labikova – fujara (tk 16); Lenka Lichtenberg – voc, p (tks 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17), harmonium (tk 16), synth (tks 2, 3, 6, 7, 8, 14); Fern Lindzon - lead and harmony voc, p (tk 13); Tomáš Liška – b (tk 6); Andrew McPherson - lead and harmony voc , spoken word, el. g (tks 2, 8, 11, 12, 15); Tomáš Reindl - tabla, perc (tks 6, 12);)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз, этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Чехия
музыкальный стиль
кроссовер


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