One for All Featuring George Coleman - Big George

Понятие «джазовая традиция» на глазах меняет свое содержание. Еще сравнительно недавно ведущие исследователи джаза, а вслед за ними и джазовые журналисты относили к современному джазу боп и все последующие джазовые стилистические новации, называя «традиционным джазом» предыдущие направления, включая свинг. Но в новом веке ситуация изменилась. И боп, и хард-боп рассматриваются уже не как мэйнстрим, а как тот самый традиционный джаз. И в этой обновленной системе координат вполне органично выглядят броские определения секстета One for All, как одного из лучших традиционных джазовых хард-боповых комбо (как минимум – в Нью-Йорке) и прямым наследником традиций знаменитого ансамбля Арта Блэйки Jazz Messengers.
Для этого есть все основания. Секстет One for All появился в 1997 году и уже названием своим обязан последней записи тех самых легендарных Jazz Messengers – весьма красноречивый факт. Объединил он тогда молодых (и сравнительно молодых) музыкантов в составе трубача Джима Ротонди, тенор-саксофониста Эрика Александера, тромбониста Стива Дэвиса, пианиста Дэвида Хэзлтайна, басиста Джона Уэббера (он сменил вскоре отошедшего от проекта Питера Вашингтона) и ударника Джо Фэрнсуорта. Состав этот остается неизменным все эти годы, а One for All издал за это время целых семнадцать альбомов (последним по счету и первым после семилетнего перерыва (в 2016 году коллектив порадовал своих поклонников альбомом The Third Decade) стал мартовский Big George, записанный в сентябре 2022 года. Дискография весьма солидная, особенно если учесть, что каждый из музыкантов участвует все эти почти три десятилетия и в других проектах, а также неуклонно пополняет личную дискографию (обзоры некоторых работ участников секстета, в частности, Джо Фэрнсуорта, к примеру, публиковал и наш сайт). Знаменательно, что оба последних альбома One for All выпустил лейбл Smoke Sessions: в нью-йоркском клубе Augie's, впоследствии превратившимся в Smoke, прошли самые первые выступления ансамбля, который изначально и был сформирован под серию клубных концертов.
Не случайно и название альбома нынешнего. Дело в том, что в трех треках к основному составу One for All присоединился 87-летний тогда Джордж Коулмен, живая легенда джаза, обладатель самого почетного для американских джазменов титула NEA Jazz Master (удостоен в 2015 году), тенор-саксофонист, прославленный своими работами в квинтете Майлса Дэвиса в 1963-64 годах и коллаборациями со множеством других великанов американской музыки от Рэя Чарльза до Херби Хэнкока. Коулмен – старый друг, а в чем-то образец для подражания и ментор музыкантов One for All. Его участие в записи альбома, между прочим, показавшее, что мягкий, но сильный звук его тенор-саксофона ничуть не потерял в качестве, несмотря на солидный возраст гостя, придает Big George особое значение в истории One for All.
Репертуар? Здесь нет особых сюрпризов. Проверенная, хорошо знакомая слушателям теперь уже «традиционная» классика, а также собственные композиции участников ансамбля: Chainsaw Александера, In the Lead и Cove Island Breeze Стива Дэвиса, пьесы Ротонди, Хэзлтайна, стандарты The Nearness of You Хоуги Кармайкла, This I Dig of You Хэнка Мобли и знаменитый эвергрин My Foolish Heart, одна из любимых пьес Джорджа Коулмена, один из трех треков с его участием. Добротный, отменно исполненный хард-боп с первого до последнего трека.
У читателя этих строк может возникнуть деликатный вопрос: а это слушают? Для ответа обращаюсь к испытанному индикатору вкусов американских любителей джаза, слушающих его в многочисленных радиопрограммах. Представьте себе, слушают, да еще как! В чартах JazzWeek через десять дней после выпуска альбома, по данным на 25 марта Big George стоит на 29 месте в списке самых популярных джазовых альбомов. Начиная же с 8 апреля и по сей день (данные на 17 июня) Big George постоянно присутствует в Топ-10 самых популярных альбомов: 8, 3, 6, 4, 5, опять 6 и пока 8 место! Как видим, на высокопрофессионально исполненный большими мастерами хард-боп, на джазовую традицию по меркам сегодняшнего дня, спрос весьма устойчив, несмотря на огромный объем каждый день появляющихся новых работ самой разной стилистики. В американской джазовой аудитории поклонников такой музыки очень много. Не сомневаюсь, что их немало и в наших краях.
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