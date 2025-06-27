Katie Yao Morgan - Echoes of the Orient

Если бы я делал не обзор альбома, а писал развернутую статью о творчестве австралийской басистки и композитора Анны Баттерс, то назвал бы ее «Пять принципов Анны Баттерс». Впрочем, привести эти постулаты стоит и в этом обзоре, потому что, приступая ...