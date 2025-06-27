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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Katie Yao Morgan - Echoes of the Orient

Katie Yao Morgan - Echoes of the Orient

27.06.2025
Katie Yao Morgan - Echoes of the Orient

«Эхо Востока» - очень удачное название для этого альбома. Дело в том, что с Востоком связаны и все участницы этого проекта, и весь его контент. Душа проекта – композитор, педагог и пианистка Анджелина Белл. Она родилась в Малайзии, в 1987 году приехала в Великобританию, училась в Университете Восточной Англии в Норвиче, а позже основала собственную школу, Bell Piano School, и в течение тридцати лет занималась педагогической деятельностью. С 2022 года Белл начала сочинять музыку для фортепьяно. Летом 2023 года Анджелина начала работу над блоком композиций, навеянных ее воспоминаниями о детстве, прошедшем в Азии. Тут и картины торговой лавки ее деда (Grandfather’s Grocery Store), и красота экзотических цветов (Azalea), и неповторимый вкус жасминового чая (Jasmine). И когда встал вопрос, кому доверить исполнение этой музыки, у Ангелины был готовый ответ: Кэти Яо Морган.

За развитием таланта этой юной англо-китайской пианистки Белл следила со времен, когда девочке-вундеркинду исполнилось всего 4 года. Она всегда была добрым другом и наставником для Кэти. Морган обучалась музыке в Школе Иегуди Менухина, а затем в Университете Амстердама. У нее уже много наград, полученных на престижных конкурсах академической музыки. Как говорит сама Морган, «Ангелине всегда принадлежит особое место в моем сердце, как человеку, с которым я начала свое музыкальное путешествие. Я уверена, что без поддержки такого педагога, я никогда не достигла бы своего сегодняшнего уровня. Хотя я училась под ее руководством недолго, она постоянно поддерживала меня, посещала мои концерты, независимо от того, были они недалеко от дома или за морем, в Нидерландах! Ангелина всегда была рядом и праздновала вместе со мной мои успехи. Поэтому, когда она предложила мне участвовать в этом замечательном проекте, у меня не было никаких сомнений – я очень хотела это сыграть!» Остается добавить, что Кэти и сама сочинила для этой программы две композиции: Butterfly Lovers и Market Havoc.

… Сочиняя пьесу Blue Lotus, Ангелина вдруг поняла, что здесь наиболее уместным оказалось бы звучание традиционного китайского струнного инструмента эрху. Аналогичным было решение для композицийMonsoon и Plum Blossom. Так в проекте появилась выпускница Уханьской консерватории Сяо Ван, весьма известная исполнительница на эрху. Так окончательно сложился паззл, так родился альбом Echoes of the Orient, который наверняка доставит немало удовольствия любителям музыки.

© & (p) 2025 ARC Music Productions

17 tks / 48 mins

(Katie Yao Morgan – p; Xiao Wang – erhu (tks 3, 9, 16); Angeline Bell – p (tk 4);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Китай, Малайзия
музыкальный стиль
академическая музыка


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