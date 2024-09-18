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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Joel Frahm Trio - Lumination

Joel Frahm Trio - Lumination

18.09.2024
Joel Frahm Trio - Lumination

Известные американские джазмены, саксофонист Джоэль Фрам и басист Дэн Лумис, помимо собственных проектов, продолжительное время сотрудничали с канадским ударником Эрнесто Сервини, играя в его квартете, затем преобразованном в секстет под названием Turboprop. Одну из последних записей Turboprop под названием A Canadian Songbook (2024) и с их участием наш сайт рецензировал ранее. Но в какой-то момент Фрам, Лумис и Сервини решили поэкспериментировать с более камерным составом, без фортепьяно или гитары, составив трио саксофон-контрабас-ударные. Впервые они выступили в новой конфигурации в 2018 году в Университете Торонто, а уже в 2021 году появился их первый альбом под названием The Bright Side (мы тоже писали об этой работе), на обложке которого, правда, стояло только имя Джоэля Фрама. Эта «несправедливость» устранена вторым альбомом коллектива, представленного уже как Joel Frahm Trio. Называется он Lumination и появится в октябре текущего года, как и предшественник, с логотипом небольшого независимого лейбла Anzic Records, основанного лучшей джазовой кларнетисткой последних десятилетий, израильтянкой Анат Коэн вместе с ее соотечественником Одедом Лев-Ари, по совместительству шурином Сервини.

Программу альбома составили десять композиций, из которых по две сочинили Дэн и Эрнесто, а остальные принадлежат перу Джоэля. Большой любитель спорта, Сервини связал с этим фактом свою пьесу The Nurse Is In, открывающую альбом: она посвящена баскетбольному тренеру его любимой команды Toronto Raptors Нику Нурсу. Второй своей композицией он решил порадовать племянницу, детское прозвище которой звучит, как Loo-Lee. Из двух композиций Лумиса одна, Vesper Flights, стала самой продолжительной в программе по времени звучания. Лидер трио посвятил по композиции своим друзьям-коллегам: Disco Nern и Loomie Nation. Из его пьес отмечу еще финальную Catch 22, своим названием отсылающая к известному роману Джозефа Хеллера с описанием соответствующего феномена, Kern You Dig It?, построенную на базе стандарта Джерома Керна All The Things You Are и главный шедевр альбома – балладу Moonface Lament, сочиненную им во время бессонной ночи в ходе одного из бесконечных концертных туров.

Тенор-саксофон Фрама необыкновенно лиричен в этой пьесе, а если говорить об альбоме в целом, то хвалебные отзывы прессы и коллег, а их было множество за его 35-летнюю карьеру в джазе, находят живое подтверждение в Lumination. Джоэл действительно очень большой мастер, отлично умеющий передать все эмоции, скрытые в музыке каждой пьесы. Логикой состава он практически постоянно на авансцене во всей программе, но и Лумис, и Сервини, во-первых создают надежный бэкграунд для его импровизаций, а во-вторых и сами получают определенное пространство для своих сольных партий. Трио Фрама явно претендует на попадание в список лучших малых составов в современном джазе, Lumination убедительно это демонстрирует.

© & (p) 2024 Anzic Records

10 tks / 49 mins

(Joel Frahm – ts; Dan Loomis – b; Ernesto Cervini – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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