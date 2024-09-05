Schubert / Pilz / Scheib / Kugel - Live at FreeJazzSaar 2019
05.09.2024
В начале апреля 2019 года в Саарбрюккене, столице самой западной немецкой земли, проходил фестиваль авангардного джаза под названием FreeJazzSaar 2019. Одним из хедлайнеров мероприятия был заявлен знаменитый американский музыкант Чарльз Гейл. Однако, случилось так, что Гейл внезапно заболел и в программе фестиваля образовалась зияющая дыра. В результате 5 апреля 2019 года его заменил спонтанно собранный квартет немецких музыкантов в составе саксофониста Франка Пауля Шуберта, бас-кларнетиста Мишеля Пилца, басиста Штефана Шайба и ударника Клауса Кугеля. Так как запись всех событий фестиваля вело саарское радио, то и сыгранный этим импровизированным квартетом сет оказался увековеченным. Именно его 1 июня 2024 года издал лейбл Nemu Records под названием Live at FreeJazzSaar 2019.
Музыканты отыграли почти сорокапятиминутную программу, затем добавили к ней еще одну импровизацию на десять минут и, наконец, уже «на бис» сыграли еще короткую репризу на полторы минуты. В записи все три части записи не без юмора, намекая на отсутствие Гейла, названы Where Is Charles? с соответствующим номером. Наверное, кто-то из гостей фестиваля испытывал досаду в связи с тем, что заявленный американец на сцену не вышел, но большинство любителей авангардной музыки, собравшихся в тот вечер, думаю, осталось довольно услышанным.
Квартет, представляющий цвет немецкого фри-джаза, был в тот вечер явно в ударе. Бас-кларнет 74-хлетнего Пильца живо реагировал на все головоломные вызовы саксофонов Шуберта. Диалог двух духовиков то достигал невероятного накала, то остывал до экономного обмена атональными фразами. Темп импровизации умело регулировали многоопытные Кугель и Шайб. Динамика композиции, техническое мастерство музыкантов, их изобретательность и взаимопонимание (тут надо вспомнить, что все они в различных комбинациях не раз играли вместе) вряд ли оставят равнодушными и тех, кто услышит запись этого концерта. Есть тут и грустно-ностальгическая нотка. Альбом Live at FreeJazzSaar 2019 станет в определенном смысле и памятником замечательному музыканту Мишелю Пильцу (1945-2023), покинувшему нас совсем недавно…
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