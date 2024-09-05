Schubert / Pilz / Scheib / Kugel - Live at FreeJazzSaar 2019

Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце ...