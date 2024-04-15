Rob Cope / Andy Scott / Paul Clarvis / Liam Noble - Gemini

На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась ...