Rob Cope / Andy Scott / Paul Clarvis / Liam Noble - Gemini
15.04.2024
Ни размером шрифта, ни его дизайном британский саксофонист и композитор Роб Коуп не выдал своего лидерства в этом проекте: ровненько в столбик перечислены все четверо участников записи на обложке альбома Gemini, разве что имя Роба стоит в этом списке первым. Между тем Gemini – это именно его детище, он сочинил все композиции для альбома, он собрал именно этот состав для его реализации, и это второй, после Gods of Apollo (2019), записанный также на Ubuntu Music, альбом в его личной дискографии.
Коуп – всесторонне образованный музыкант, окончивший несколько колледжей, а в 2012 году получивший степень в Королевской Академии Музыки. Он прошел прекрасную школу саксофониста в академической музыке, работая в таких составах, как Halle Orchestra и English Symphony Orchestra, он и сейчас играет современную классику в SoundSPARK, но себя считает все же в первую очередь джазовым музыкантом. В этом качестве он играет в Bigish Band Мэтта Робертса, Group S Энди Скотта, активно занимается преподавательской деятельностью и ведет очень успешный The Jazz Podcast, где у него в гостях побывали, к примеру, такие личности, как Сонни Роллинс и Джон Скофилд. Но давайте перейдем от этой краткой биографической справки непосредственно к Gemini.
Сам Роб играет здесь на сопрано-саксофоне и бас-кларнете, а пару ему составляет его главный учитель в джазе Энди Скотт на тенор-саксофоне. Об Энди Скотте Коуп всегда отзывается в самых возвышенных тонах. Другую пару в этом квартете составляют пианист Лиам Ноубл и ударник Пол Кларвис. Как видите, басиста в составе нет, не было его и в дебютном альбоме Коупа. На естественный вопрос London Jazz News в этой связи в интервью по поводу Gemini Роб с некоторой долей раздражения констатировал, что пока он видит свою музыку именно так. Сочиняет же он, по словам музыканта, не для абстрактных инструментов, а для конкретных людей, в данном случае – для Энди, Лиама и Пола. Надо сказать, что все три партнера существенно старше Коупа. Друг с другом они работали очень много, сам Роб играл и играет со своим гуру Скоттом, а вот с Ноублом и Кларвисом ранее работать ему не приходилось.
Все журналисты, освещавшие выход Gemini, дружно трактуют его название «Близнецы», как олицетворение двух пар музыкантов в одном составе. У меня на этот счет есть иная, «конспирологическая» и ничем не подтвержденная теория. Мне кажется, Роба Коупа увлекает тема космоса: в название его первого альбома фигурировал Apollo, а на аппаратах Gemini американские астронавты летали в 60-е годы до начала программы «Аполлон». Кроме того, среди 12 треков альбома фигурирует и пьеса Laika, возможно, посвященная соответствующей породе собак, но, по моей «теории» это – воспоминание о Лайке, совершившей полет в космос на втором советском ИСЗ «Спутник-2» в ноябре 1957 года.
Впрочем, в альбоме немало интересного и кроме Laika. Стартовую композицию Voices Коуп сделал в виде некоего парад-алле всех участников проекта, причем представление происходит действительно по парам: сначала священнодействуют бас-кларнет лидера и тенор-саксофон Скотта, а потом вступают фортепьяно и ударные. Звучат в программе и две композиции в почти танцевальных ритмах с налетом этники: в случае Up – латины, а в случае The Dance – клезмера. Ближе к концу альбома, совершенно неожиданно в контексте программы, музыканты выдают нечто фри-джазовое в пьесе с «ударным» названием Punch. В целом, однако, джаз довольно органично уживается в программе с академической музыкой, а заранее написанные части – с импровизацией. Впрочем, лучше всего об этом говорит сам создатель Gemini: «Эта музыка — результат самоанализа и сотрудничества с моим большим другом и учителем Энди Скоттом. Каждая моя композиция представляет собой урок – будь то в жизни или в музыке – и всю мудрость, обретенную мной на этом пути. По мне музыка должна быть интересной, но в то же время сложной, и я хотел совместить свою любовь к сложной, современной саксофонной музыке с импровизацией и, надеюсь, что программа отражает мой уникальный подход. Лиам и Пол — музыканты, на которых я вырос, поэтому запись с ними — это плод многих лет планирования и мечтаний». Насколько удалось Коупу воплотить свои идеи в Gemini, каждый может оценить самостоятельно. От себя скажу, что альбом меня не очень удивил или восхитил, но слушать его было, бесспорно, интересно.
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