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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » J.P. Soars - Brick by Brick

J.P. Soars - Brick by Brick

28.03.2024
J.P. Soars - Brick by Brick

Джей Пи Соарс (в своей артистической деятельности родившийся в 1969 году Джон Пол Соарс предпочитает использовать такой вариант) – универсальный музыкант. Да, конечно, главное дело его жизни – это блюз, но мало блюзменов, которые бы так легко, свободно и талантливо работали бы и в иных стилистиках. А Джей Пи с удовольствием играет цыганский джаз, любит тяжелый рок, ценит музыку кантри и хэви-метал. Как он сам говорит, «Я люблю Ти-Боун Уокера, Веса Монтгомери, Джанго Рейнхардта, Пита Фоунтэйна, Луиса Армстронга, Гитар Слима, Мадди Уотерса и Хаулин Вулфа. Но в то же время мне нравятся Вилли Нельсон, Джордж Джонс, Тито Пуэнте, Black Sabbath и старая Metallica. Если что-то затрагивает мою душу, я люблю это.» Но универсализм Джей Пи проявляется не только в его музыкальных вкусах. Он с душой поет блюз и отменно играет на гитаре – но не только: в своем новом альбоме Brick by Brick Соарс играет на самых разных гитарах, включая самолично изготовленный двухструнный cigar box guitar, но еще и на банджо, дульцимере и варгане.

Вот мы плавно и подошли к его свежей работе, которая скоро появится под логотипом Little Village. Джей Пи подготовил для нее программу из десяти своих новых композиций и одного кавера: That's What Love Will Make You Do от Литтл Минтона. К записи альбома он привлек большую группу музыкантов, среди которых особо надо выделить его постоянного и давнего партнера по The Red Hots, ударника Криса Пита, и, в двух треках, скрипачку Энни Харрис. И альбом получился на редкость ровным и мощным, как голос и гитара Джей Пи в стартовом блюз-роке Brick By Brick, давшем название и всему альбому. А дальше вас ждут и кантри-блюз Can't Keep Her Off My Mind, где сам Соарс играет на банджо в классном дуэте со скрипкой, а его солирующий вокал оттеняют бэк-вокалисты Пол ДесЛорье и Анника Чемберс, и эффектная песня Jezebel с отзвуками его увлечения цыганским джазом, и классический блюз The Good Lord Will Provide, и мощная версия That's What Love Will Make You Do с саксофонной партией Терри Хэнка. А композицию In The Moment Джей Пи позволил себе сыграть соло, продемонстрировав и совершенство своей техники, и вкус к джазовой импровизации. Словом, этот альбом стоит услышать.

Да, совсем забыл напомнить: Джей Пи Соарс – отнюдь не дебютант. Еще в 2009 году в Мемфисе он со своей группой The Red Hots стал победителем International Blues Challenge, а лично получил премию Элберта Кинга, как лучший гитарист, а в 2012 был номинирован на Blues Music Award как лучший исполнитель современного блюза. . А в последние годы, с 2019 по 2022, Джей Пи становился номинантом этой самой почетной блюзовой премии в самых разных категориях: и за лучший блюз-роковый альбом, и за блюзовый бэнд года, и как лучший исполнитель блюз-рока, и как лучший исполнитель современного блюза. Невольно задаешься вопросом (особенно послушав Brick by Brick): черт побери, но почему же столько номинаций и ни одной победы! Очень надеюсь, что с выходом нового альбома эта несправедливость будет преодолена.

© & (p) 2024 Little Village

11 tks / 47 mins

(J.P. Soars -voc, g, dobro, banjo, b, lap steel, two string cigar box g, Merlin Stick dulcimer, jaw harp; Chris Peet –dr, b (tks 2, 8, 10, 11); Raul D Hernandez (tks1, 3), Jeremy Staska (tks 2, 4, 10, 11) – perc; Bob Taylor -Hammond B3; Anne Harris -fiddle (tks 4, 9); Rockin' Jake Jacobs -harmonica (tk 8); Terry Hanck –ts (tk 6); Paul DesLauriers (tks 3, 4), Annika Chambers (tks 3,4,10) - background voc;)

Линк предоставил Kevin Johnson, Proud Papa Promotions & Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок, современный блюз


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