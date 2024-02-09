Yotam Silberstein - Standards

Со времен своего появления на нью-йоркской джазовой сцене уроженец Тель-Авива Йотам Зильберстайн успел зарекомендовать себя в качестве одного из сильнейших гитаристов современного джазового мэйнстрима и большого поклонника латинского джаза. Зильберстайн играл в трио Джона Патитуччи, работал с Маркусом Миллером, Дэвидом Санборном, Монти Александером, Джорджем Коулмэном, ездил в туры с известным бразильским музыкантом Иваном Линсом, а открыл в свое время Зильберстайна для американской публики саксофонист Джеймс Муди. У Йорама собралась уже довольно солидная дискография, основанная преимущество на его авторской музыке.
Возможно, по контрасту свой новый альбом Йотам решил составить исключительно из джазовой классики и даже назвал его подчеркнуто просто и лаконично: Standards. Для записи этой работы он нашел просто идеальных партнеров, настоящих джазовых «зубров»: басиста Джона Патитуччи, ударника Билли Харта и тенор-саксофониста Джорджа Коулмена, каждый из которых – это живая история джаза. Так что. Я не буду распространяться здесь на тему, как они сыграли – поверьте, сыграли так, как умеют именно они, а сразу перейду к тому, что же предложил им (и себе) сыграть Йотам.
Интересно, что самый бесспорный стандарт, Stella by Starlight, Зильберстайн приберег на последний трек альбома, причем интерпретировал его в бразильском духе – получилось свежо. Открывает же альбом Serenata Лероя Андерсона, сочиненная в 1947 году и известная по вокальному варианту Нэт Кинг Коула. По признанию Йотама, это – одна из его любимейших тем. Дань своим бразильским пристрастиям Йотам отдал в пьесе Нельсона Кавакиньу Beija Flor. Коулмен был особенно хорош в своей композиции Lo-Joe, где Зильберстайн напомнил по манере игры Веса Монтгомери. Стоит упомянуть еще два стандарта: If I Loved You Хаммерстайна и Роджерса, известную по вокальной версии Барбры Стрейзанд и сыгранную Йотамом в очень нежном, даже трепетном ключе, и композицию Майлса Дэвиса Little Willie Leaps. В итоге альбом получился достаточно разнообразным, а при таком составе исполнителей – ькзусловно заслуживающим внимания у поклонников мэйнстрима.
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