Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2
25.10.2024
Молодой лейбл Psychiatric Records выпустил второй в своей истории альбом The Haas Company, Vol. 2. Основатель лейбла, ударник Стив Хаас, вместе с клавишником Питом Дранглом составляющий основу формации Celestial Latitude, первым альбомом нового лейбла сделал The Haas Company, Vol. 1, где приглашенным гостем был гитарист Энди Тиммонс. До того в рамках The Haas Company со Стивом сотрудничали такие именитые люди, как скрипач Джерри Гудмен, работавший в Mahavishnu Orchestra или Шон Леннон, чья фамилия говорит сама за себя. На сей раз к новому альбому был привлечен такой культовый для музыки фьюжн гитарист, как австралиец Фрэнк Гэмбэйл. Сегодня этого музыканта многие называют лучшим современным мастером гитарного фьюжн. Гэмбейл стал известен своей работой в 1987-1993 годах в известном Chick Corea’s Elektric Band. Свою высокую репутацию он укрепил двенадцатилетним сотрудничеством с группой Vital Information Стива Смита. Его личная дискография насчитывает 16 альбомов.
Хотя все девять треков альбома The Haas Company, Vol. 2 сочинила традиционная для Celestial Latitude связка Хаас – Дрангл, именно появление Гэмбэйла придало музыке коллектива новую энергию, мощный динамизм и показало, что такое современный фьюжн, опирающийся на опыт знаменитых предшественников и учитывающий современные реалии. Гэмбэйл в этом смысле лучше всего подходит на роль соединительного звена. В программу альбома вошли два трека с характерным для фьюжн этническим ароматом. В стартовой теме Mekat Rock отчетливо слышится остинатный ориентальный мотив, а Ultra Flamingo напоминает о традициях музыки фламенко благодаря испанской гитаре Гэмбэйла. Bug Fights Sear Jam с отменным взаимодействием клавишных и гитары я бы назвал этаким сюрреалистическим вариантом фьюжн. Надо сказать, что сочетание этих инструментов стало ключевым для всей программы, включая такие яркие треки, как Celestial Latitude, Ariel и финишная Liquid Crystal. Думаю, для поклонников музыки фьюжн этот альбом станет очень приятным сюрпризом.
(Steve Haas – dr; Pete Drungle – keyb; Frank Gambale – g; Al MacDowell – b (tks 1,4),piccolo b (tks 3,5); Percy Jones – b (tk 2); Kirwan Brown – b (tks 6-9); Pete Gallio – sax (tks 1,2,4); Jay Rodriguez – woodwinds (tk 3), sax (tk 5); Samuel Hällkvist - rhythm g (tks 6-9);)
Ни размером шрифта, ни его дизайном британский саксофонист и композитор Роб Коуп не выдал своего лидерства в этом проекте: ровненько в столбик перечислены все четверо участников записи на обложке альбома Gemini, разве что имя Роба стоит в этом ...
С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free ...
Аргентинского саксофониста Родриго Домингеса ранее мне доводилось слышать лишь однажды, на концертном альбоме импровизационной музыки, записанном в Буэнос-Айресе известным итальянским авангардным гитаристом Энцо Рокко с местными партнерами. Там ...
Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid . Уже тогда они ...
Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в ...
Расселл Бреннон – региональный ветеран канадской музыки. Его карьере уже более шестидесяти лет. Гитарист и композитор Бреннон живет в городе Дартмуте, Новая Шотландия. Начинал он в конце 50-х под влиянием музыки Чета Аткинса, The Ventures , Ховарда ...
Канадская виолончелистка с необычным именем Сахара фон Хаттенбергер родом из Ванкувера, Британская Колумбия. Она получила классическое образование в SchulichSchoolofMusicв Университете МакГилла в Монреале. В 2019-2020 годах Сахара сразу после ...
В джазе состав из десяти человек – это нечто промежуточное: то ли большое комбо, то ли маленький биг-бэнд. Для такого формата даже придумано специальное определение: mid-size band. Но это большей частью касае6тся джазового мэйнстрима. А поглядите на ...
Сатоко Фудзии – музыкант по-своему уникальный. Уроженка Токио, эта пианистка и композитор имеет дипломы двух таких престижных заведений, как колледж Беркли и Консерватория Новой Англии. Среди ее педагогов были весьма известные люди, как, скажем, ...
В начале апреля 2019 года в Саарбрюккене, столице самой западной немецкой земли, проходил фестиваль авангардного джаза под названием FreeJazzSaar 2019. Одним из хедлайнеров мероприятия был заявлен знаменитый американский музыкант Чарльз Гейл. ...
Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в ...
Последовательно и упорно американский пианист Тейлор Эйгсти прокладывает себе путь в джазовую элиту. По рождению он – калифорниец, играть на фортепьяно начал в четыре года и занимается этим с успехом до сих пор. Полный список всех тех, с кем он ...