Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2

Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2

25.10.2024
Celestial Latitude featuring Frank Gambale - The Haas Company, Vol. 2

Молодой лейбл Psychiatric Records выпустил второй в своей истории альбом The Haas Company, Vol. 2. Основатель лейбла, ударник Стив Хаас, вместе с клавишником Питом Дранглом составляющий основу формации Celestial Latitude, первым альбомом нового лейбла сделал The Haas Company, Vol. 1, где приглашенным гостем был гитарист Энди Тиммонс. До того в рамках The Haas Company со Стивом сотрудничали такие именитые люди, как скрипач Джерри Гудмен, работавший в Mahavishnu Orchestra или Шон Леннон, чья фамилия говорит сама за себя. На сей раз к новому альбому был привлечен такой культовый для музыки фьюжн гитарист, как австралиец Фрэнк Гэмбэйл. Сегодня этого музыканта многие называют лучшим современным мастером гитарного фьюжн. Гэмбейл стал известен своей работой в 1987-1993 годах в известном Chick Corea’s Elektric Band. Свою высокую репутацию он укрепил двенадцатилетним сотрудничеством с группой Vital Information Стива Смита. Его личная дискография насчитывает 16 альбомов.

Хотя все девять треков альбома The Haas Company, Vol. 2 сочинила традиционная для Celestial Latitude связка Хаас – Дрангл, именно появление Гэмбэйла придало музыке коллектива новую энергию, мощный динамизм и показало, что такое современный фьюжн, опирающийся на опыт знаменитых предшественников и учитывающий современные реалии. Гэмбэйл в этом смысле лучше всего подходит на роль соединительного звена. В программу альбома вошли два трека с характерным для фьюжн этническим ароматом. В стартовой теме Mekat Rock отчетливо слышится остинатный ориентальный мотив, а Ultra Flamingo напоминает о традициях музыки фламенко благодаря испанской гитаре Гэмбэйла. Bug Fights Sear Jam с отменным взаимодействием клавишных и гитары я бы назвал этаким сюрреалистическим вариантом фьюжн. Надо сказать, что сочетание этих инструментов стало ключевым для всей программы, включая такие яркие треки, как Celestial Latitude, Ariel и финишная Liquid Crystal. Думаю, для поклонников музыки фьюжн этот альбом станет очень приятным сюрпризом.

© & (p) 2024 Psychiatric Records

9 tks / 69 mins

(Steve Haas – dr; Pete Drungle – keyb; Frank Gambale – g; Al MacDowell – b (tks 1,4),piccolo b (tks 3,5); Percy Jones – b (tk 2); Kirwan Brown – b (tks 6-9); Pete Gallio – sax (tks 1,2,4); Jay Rodriguez – woodwinds (tk 3), sax (tk 5); Samuel Hällkvist - rhythm g (tks 6-9);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Rob Cope / Andy Scott / Paul Clarvis / Liam Noble - Gemini
  • стиль: джаз
Ни размером шрифта, ни его дизайном британский саксофонист и композитор Роб Коуп не выдал своего лидерства в этом проекте: ровненько в столбик перечислены все четверо участников записи на обложке альбома Gemini, разве что имя Роба стоит в этом ...
подробнее
15.04.2024
Roddy Ellias - Moon Over Lake
  • стиль: джаз
С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free ...
подробнее
25.03.2024
Rodrigo Dominguez - Bicho Bolita
  • стиль: джаз
Аргентинского саксофониста Родриго Домингеса ранее мне доводилось слышать лишь однажды, на концертном альбоме импровизационной музыки, записанном в Буэнос-Айресе известным итальянским авангардным гитаристом Энцо Рокко с местными партнерами. Там ...
подробнее
03.09.2024
Room 31 - Crazy Town
  • стиль: джаз
Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid . Уже тогда они ...
подробнее
24.03.2024
Roz Vitalis - Semi-acoustic at Kuryokhin Center
  • стиль: джаз
Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в ...
подробнее
10.04.2024
Russ Brannon - Sojourn
  • стиль: джаз
Расселл Бреннон – региональный ветеран канадской музыки. Его карьере уже более шестидесяти лет. Гитарист и композитор Бреннон живет в городе Дартмуте, Новая Шотландия. Начинал он в конце 50-х под влиянием музыки Чета Аткинса, The Ventures , Ховарда ...
подробнее
02.07.2024
Sahara von Hattenberger - 1Q84
    Канадская виолончелистка с необычным именем Сахара фон Хаттенбергер родом из Ванкувера, Британская Колумбия. Она получила классическое образование в SchulichSchoolofMusicв Университете МакГилла в Монреале. В 2019-2020 годах Сахара сразу после ...
    подробнее
    05.10.2024
    Šalter Ensemble - 3 dela
    • стиль: джаз
    В джазе состав из десяти человек – это нечто промежуточное: то ли большое комбо, то ли маленький биг-бэнд. Для такого формата даже придумано специальное определение: mid-size band. Но это большей частью касае6тся джазового мэйнстрима. А поглядите на ...
    подробнее
    27.06.2024
    Satoko Fujii Quartet - Dog Days of Summer
    • стиль: джаз
    Сатоко Фудзии – музыкант по-своему уникальный. Уроженка Токио, эта пианистка и композитор имеет дипломы двух таких престижных заведений, как колледж Беркли и Консерватория Новой Англии. Среди ее педагогов были весьма известные люди, как, скажем, ...
    подробнее
    21.09.2024
    Schubert / Pilz / Scheib / Kugel - Live at FreeJazzSaar 2019
    • стиль: джаз
    В начале апреля 2019 года в Саарбрюккене, столице самой западной немецкой земли, проходил фестиваль авангардного джаза под названием FreeJazzSaar 2019. Одним из хедлайнеров мероприятия был заявлен знаменитый американский музыкант Чарльз Гейл. ...
    подробнее
    05.09.2024
    Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti
    • стиль: джаз
    Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в ...
    подробнее
    14.03.2024
    Taylor Eigsti - Plot Armor
    • стиль: джаз
    Последовательно и упорно американский пианист Тейлор Эйгсти прокладывает себе путь в джазовую элиту. По рождению он – калифорниец, играть на фортепьяно начал в четыре года и занимается этим с успехом до сих пор. Полный список всех тех, с кем он ...
    подробнее
    02.06.2024
    © 2012-2024 Jazz-квадрат
                                  
    Сайт работает на платформе Nestorclub.com