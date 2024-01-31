Tucker Brothers - Live At Chatterbox

Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в 2012 году Университет Индианы, громко заявил о себе на Indy Jazz Fest, посвященном памяти Веса Монтгомери, где ему довелось делить сцену с такими гитарными асами, как Пэт Мартино, Рассел Мэлоне или Питер Бернстайн. Джоэль проявил себя, как яркий солист на фестивале в Монтре в 2017 году. Он сотрудничает со многими джазовыми коллективами и много гастролирует. Его брат Ник, басист по музыкальной специализации, постоянно играет в Sophie Faught Trio, а в разное время он работал с Аланом Паскуа, Рэнди Брекером, Бобби Уотсоном и Стефоном Харрисом.
Вместе братья начали играть в 2015 году и тогда же выпустили свой дебютный альбом Nine Is The Magic Number. Позже Tucker Brothers пополнили свою дискографию альбомами Writing Prompt и Two Parts. В качестве Tucker Brothers они играют каждую среду в клубе Chatterbox в Индианаполисе, где и была сделана представляемая нами концертная запись. Компанию братьям в этом ансамбле составляют ударник Кэррингтон Клинтон и тенор-саксофонист Шон Имбодин. Почти часовой сет, превратившийся в альбом Live At Chatterbox, включил три стандарта, три пьесы Джоэля и одну композицию Ника. Если известную тему You and the Night and the Music музыканты сыграли в общем-то традиционном ключе, то еще более известные Caravan Эллингтона-Тизоля и Skylark Хоуги Кармайкла изменили в своей версии радикально. Особенно это касается Skylark, превратившуюся из лиричной баллады в энергичный номер со сложной метрикой. Впрочем, балладе в этом сете все же нашлось место: в единственной пьесе Ника Такера Mantra. Что касается пьес Джоэля, то тут, на мой вкус, наиболее эффектно выглядит Shakshuka, названная в честь любимого блюда израильской и арабской кухни. Как видно, не прочь отведать этой яичницы с помидорами и зеленью и Джоэль Такер. А в композиции и он, и брат Ник вдоволь посолировали. Не были статистами и их партнеры. Имбодин логикой своей позиции постоянно выходил в диалог с гитарой, наиболее удачно, на мой вкус, - в композиции Away. Крепкий образчик мэйнстрима из Индианаполиса поступает в продажу 1 февраля, а что касается Джоэля Такера, то он в этот день наносит двойной удар: одновременно увидит свет арт-роковый и тоже концертный EP другого его коллектива, Commodore Trio, под названием Communal.
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