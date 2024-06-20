Norbert Stein - Pata Kandinsky

26-й по счету альбом в дискографии немецкого композитора, саксофониста и бэнд-лидера Норберта Штайна как обычно содержит в названии термин «Pata», постоянно используемый музыкантом для определения своего творчества. Не буду рассказывать в этом тексте историю этого понятия, потому что с творчеством Штайна мы знакомим наших читателей не в первый раз, и я отсылаю читателей к рецензиям на его предыдущие работы, которые легко найти на сайте. Но вот вторая часть названия, «Kandinsky», появилась на обложке нового альбома Норберта Штайна впервые, и, как мне кажется, удивительно точно соответствует духу музыки Штайна и его творческим устремлениям, причем не только в этой работе.
Pata Kandinsky радикально отличается от очень камерного, записанного в формате трио в 2022 году, предыдущего альбома Штайна Norbert Stein Pata Polaris – Heartland. Сейчас мы имеем дело с большой концептуальной работой – сюитой в шести частях, записанной во время концерта в Вуппертале в 2023 году на фестивале Multiphonics. Здесь автор доверил ее исполнение большому составу из двенадцати музыкантов, преимущественно духовиков, с участием также стандартной ритм-группы и музыканта-электронщика. Среди участников состава можно увидеть и новые лица, и давно работающих со Штайном коллег, включая его партнеров по предыдущему проекту, флейтиста Михаэля Хёйпеля и исполнителя на эуфониуме Николао Валиенси.
Итак, героем сюиты Норберта Штайна стал один из самых выдающихся художников и теоретиков искусства ХХ века Василий Кандинский (1866-1944), выходец из России, важнейшие работы которого связаны с Германией, где он жил и плодотворно работал вплоть до прихода Гитлера к власти (умер художник во Франции). Основатель экспрессионистской группы художников «Синий всадник», Кандинский – общепризнанный мастер не фигуративной живописи, справедливо считающийся отцом такого мощного направления в искусстве, как абстракционизм, теоретик знаменитой школы «Баухауса». Его идеи оказали сильнейшее воздействие не только на изобразительное искусство, но и на другие его виды, в первую очередь – на музыку. И здесь лежат корни, связывающие творчество Кандинского с музыкой Норберта Штайна.
Кандинский совершил настоящую революцию, доказав и на практике воплотив самостоятельную содержательность цветовых сочетаний и новых принципов композиционных построений. В музыке первой половины ХХ века подобные революционные эксперименты отражала атональная додекафония Шенберга. Характерно, что идеи и Кандинского, и Шенберга в штыки воспринимались тоталитарными системами века – и нацизмом, и коммунизмом. Штайн в своем творчестве, разумеется, далеко ушел от идей Шенберга, вобрав в свою музыку множество элементов последующих направлений. Он всегда был бесконечно далек от эстетики классического американского джаза, но и границы свободной импровизационной музыки ему уже давно стали тесны. Музыка Норберта Штайна – это яркий пример современной академической музыки с неизгладимым отпечатком индивидуальных идей композитора, Pata Kandinsky - прекрасный тому пример, который несомненно займет особое место в творчестве мастера.
Названия частей сюиты часто непосредственно отсылают нас к живописи Кандинского, а название второй ее части прямо цитирует главную теоретическую работу Кандинского - книгу «Точка и линия на плоскости» (1926), изданную в Мюнхене под редакцией лидеров Баухауза Вальтера Гропиуса и Ласло Мохоль-Надя. Сольные партии тенор-саксофона Штайна, игра в унисон его духовиков, прихотливые ритмические рисунки, электроника – все это мазки на большом и непростом полотне под названием Pata Kandinsky. А в последней части сюиты The Simple Song And The Infernal Sound слушателя ждет неожиданный и вроде бы нелогичный (а какая логика может быть в пата-музыке?) финал с подключением еще и человеческого голоса. Отразить масштаб и особенности идей Кандинского музыкальными средствами – задача сложнейшая. На мой взгляд, Норберту Штайну удалось ее решить, как всегда, оригинальным и присущим только ему способом.
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