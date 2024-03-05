Disaster Pony - Disaster Pony

Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший также в очень популярном кавер-бэнде с забавным названием Dwayne Gretzky. Бэнд с большим успехом разъезжал с выступлениями по всей стране вплоть до начала пандемии. И вот тогда Гордон вместе с коллегами по Dwayne Gretzky, ударником Адамом Хиндлом и гитаристом Яном Догерти решили организовать новый проект с танцевальной музыкой под саксофон. Первоначально было придумано название The Saxophone Explosion, но проект все прирастал талантливыми энергичными музыкантами, вроде контрабасистки Вивьен Уайлдер, синтезаторщика Акоте или бас-гитариста Эндрю Рурды, окончательным названием стало заимствованное у Уильяма Берроуза Disaster Pony, и в феврале-марте 2021 года, в течение двух недель, с привлечение еще нескольких гостей, новая группа записала свой дебютный одноименный альбом, который мы вам и представляем.
От первоначальной идеи чисто танцевальной музыки Disaster Pony все же отошел. Альбом – атомная смесь джаза, электронной танцевальной музыки, широко использования разнообразных «примочек», сэмплов и других эффектов в жестких ритмических структурах, где с ударными Хиндла иногда одновременно звучат и контрабас, и бас-гитара. Саксофоны Хайленда (он использует несколько разновидностей инструмента), часто пропущенные через студийные эффекты звучат очень стильно, но при этом такой джазовый гуру, как Дэйв Либмэн, услышав баритон-саксофон Хайленда в композиции Fruit Flies In Cola (Хайленд впервые играл тут на баритон-саксофоне), очень высоко оценил его игру и советовал Гордону сделать баритон-сакс основным инструментом. Хайленд был, разумеется, польщен, но сказал, что никогда не расстанется с любимым тенором.
Если говорить о программе альбома (полностью авторской), то тут трудно выделить какой-то один «ударный» трек, «ударен» весь альбом. В Robot Pain музыканты очень удачно подчеркивают «механистичность» темы, в Hot Like Bugs мощный драйв создают Уайлдер и Хиндл в котрапункте со скрипкой Юджина Дро, а затем басовую эстафету у Уайлдер принимает уже бас-гитара Рурды, а Angle Boys Of the Cosmos опять связана своим названием с творчеством Бэрроуза, определенно любимого автора музыкантов. Что же касается музыкальной стороны композиций, то толчком к их созданию для музыкантов часто служат темы таких исполнителей, как Amon Tobin, Bonobo или The Herbaliser,которые, в свою очередь, брали за основу джаз 50-х, 60-х и 70-х лет. Результат заслуживает того, чтобы вы его услышали. Не обещаю полный восторг, но любопытно будет!
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and ...
Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. ...
Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве ...
Время от времени ко мне попадают альбомы, созданные джазовыми исполнительницами, вокалистками или инструменталистками, на основе своих личных переживаний, связанных с рождением ребенка. Но впервые встречаюсь с альбомом, где автор представляет ...
Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в ...
Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records , похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут ...
Джейми Баум, одна из лучших флейтисток современного джаза и талантливый композитор, в особых представлениях не нуждается. Ее музыка представляет собой весьма привлекательный коктейль из джаза, академической музыки (Джейми в свое время ...
Пять лет спустя нашей первой встречи с французским квартетом The Soul Jazz Rebels, случившейся в связи с выходом его второго, одноименного, альбома, могу засвидетельствовать, что квартет сохранил свое лицо – неизменный и достаточно оригинальный (без ...