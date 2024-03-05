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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Disaster Pony - Disaster Pony

Disaster Pony - Disaster Pony

05.03.2024
Disaster Pony - Disaster Pony

Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший также в очень популярном кавер-бэнде с забавным названием Dwayne Gretzky. Бэнд с большим успехом разъезжал с выступлениями по всей стране вплоть до начала пандемии. И вот тогда Гордон вместе с коллегами по Dwayne Gretzky, ударником Адамом Хиндлом и гитаристом Яном Догерти решили организовать новый проект с танцевальной музыкой под саксофон. Первоначально было придумано название The Saxophone Explosion, но проект все прирастал талантливыми энергичными музыкантами, вроде контрабасистки Вивьен Уайлдер, синтезаторщика Акоте или бас-гитариста Эндрю Рурды, окончательным названием стало заимствованное у Уильяма Берроуза Disaster Pony, и в феврале-марте 2021 года, в течение двух недель, с привлечение еще нескольких гостей, новая группа записала свой дебютный одноименный альбом, который мы вам и представляем.

От первоначальной идеи чисто танцевальной музыки Disaster Pony все же отошел. Альбом – атомная смесь джаза, электронной танцевальной музыки, широко использования разнообразных «примочек», сэмплов и других эффектов в жестких ритмических структурах, где с ударными Хиндла иногда одновременно звучат и контрабас, и бас-гитара. Саксофоны Хайленда (он использует несколько разновидностей инструмента), часто пропущенные через студийные эффекты звучат очень стильно, но при этом такой джазовый гуру, как Дэйв Либмэн, услышав баритон-саксофон Хайленда в композиции Fruit Flies In Cola (Хайленд впервые играл тут на баритон-саксофоне), очень высоко оценил его игру и советовал Гордону сделать баритон-сакс основным инструментом. Хайленд был, разумеется, польщен, но сказал, что никогда не расстанется с любимым тенором.

Если говорить о программе альбома (полностью авторской), то тут трудно выделить какой-то один «ударный» трек, «ударен» весь альбом. В Robot Pain музыканты очень удачно подчеркивают «механистичность» темы, в Hot Like Bugs мощный драйв создают Уайлдер и Хиндл в котрапункте со скрипкой Юджина Дро, а затем басовую эстафету у Уайлдер принимает уже бас-гитара Рурды, а Angle Boys Of the Cosmos опять связана своим названием с творчеством Бэрроуза, определенно любимого автора музыкантов. Что же касается музыкальной стороны композиций, то толчком к их созданию для музыкантов часто служат темы таких исполнителей, как Amon Tobin, Bonobo или The Herbaliser,которые, в свою очередь, брали за основу джаз 50-х, 60-х и 70-х лет. Результат заслуживает того, чтобы вы его услышали. Не обещаю полный восторг, но любопытно будет!

© & (p) 2024 Lovetown Records

9 tks / 38 mins

(Gordon Hyland – saxes, synths, p (tks 1,2,4,5,7); Ian Docherty – g (tks 2, 5); Eugene Draw – vi (tk 3); Liza McLellan - cello (tk 6); Acote - modular synths, sound design (tks 2, 7, 9); Andrew Roorda – el.b (tks 2-5, 8, 9); Vivienne Wilder – b (tks 3, 6, 7); Adam Hindle – dr, perc;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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