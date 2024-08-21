Pustozwet - Astralis

Не в первый раз мультинструменталист, композитор и философ Юрий Виноградов предоставляет нашему сайту материалы новых релизов своего лейбла Contempora. Но, прослушав Astralis, я признался сам себе, что давно не испытывал такое трудно формулируемое чувство удивления, смешанного с восторгом, хотя музыки авангардного характера слушал много и очень разной. Astralis – новый альбом ансамбля Pustozwet. Этот коллектив основал в Петербурге в 2006 году мультиинструменталист (флейтист в первую очередь)и композитор Макс Позин. В разные годы состав ансамбля то сужался, то расширялся, одни программы Pustozwet носили чисто акустический, другие – электронно-акустический характер, но всегда отличались полным пренебрежением какими-то стилистическими границами. Характер «кирпичиков» из которых складывались композиции Pustozwet Позина и его коллег интересовал в последнюю очередь.
В этом эстетическом ключе выполнен и Astralis. Альбом записывался на нескольких площадках в Санкт-Петербурге, включая и такую необычную, как одна из станций городского метрополитена. Pustozwet в этом проекте работал в формате квартета. Макс Позин и Игнат Хлобыстин играют здесь на разных видах флейт, Макс оперирует также препарированной трубой и обычным спортивным свистком (вроде тех, которыми пользуется, например, футбольный арбитр), Софья Скобелева играет на флюгельгорне и прото-валторне корно-да-качча. Четвертый участник квартета, саксофонист Владимир Лучанский, нашим читателям знаком лучше: сайт обозревал ряд проектов с его участием. Автором всей музыки Astralis является Макс Позин.
В академический час с небольшим звучания альбома вошло шесть композиций. Холодноватая изощренность саунда вкупе со сложными структурными метаморфозами поначалу заставили подсознание искать какие-то близкие ему ассоциации, отыскались они почему-то в литературе, конкретнее – во «Властелине колец». Всегда уважал и ценил Толкина, но фанатом себя не считаю, а тут стартовая Sub Rosa живо напомнила странствия хоббитов в потенциально угрожающем древнем лесу до их встречи с Бомбадилом, а мрачный Hymn – о том, как суровые Мглистые горы вместе с магическими силами не дали отряду Хранителей перевалить через Карадрас. Затем, видимо, эстетический шок в подсознании улегся, вся литературщина испарилась, и все последующие эпизоды – самую длинную композицию альбома, пятнадцатиминутную Modern Minstrels, пятичастный Pentacle и так далее – с их переплетением голосов различных инструментов, парадоксальными переходами, постоянно меняющейся структурой и темпом музыки, мгновенно складывающимися и тут же рассыпающимися дуэтами и трио – воспринимались как картины на разных гранях медленно и величественно вращающегося во всех пространственных плоскостях правильного многогранника, типа какого-нибудь додекаэдра, глубоко запрятанным центром которого являются идеи автора этой музыки – Макса Позина.
Конечно, ничего общего с «обычным» джазом такая музыка не имеет, не слишком близка она и к свободной неидеоматической импровизации, больше общего тут с современным академическим авангардом. Но в любом случае музыка Pustozwet остается талантливой, интересной и необыкновенно притягательной.
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