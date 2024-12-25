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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Fernando Huergo Big Band - Relentless

Fernando Huergo Big Band - Relentless

25.12.2024
Fernando Huergo Big Band - Relentless

Аргентинский басист Фернандо Уэрго до сих пор был мне знаком по альбомам его супруги, флейтистки Юлии Мусаэлян, москвички, окончившей Гнесинку, продолжившей учебу в США и выстроившей там успешную карьеру. Судьба уроженца Кордобы складывалась по похожему сценарию, он также сейчас живет и работает в США, в Бостоне, где, в том числе, преподает в Беркли (как и его жена). Уэрго участвовал в записи множества альбомов в качестве сайдмена, немало у него и собственных работ, среди которых выделяется Suite in Blue and White (2010). Фернандо имеет большой опыт работы, как в малых составах, так и в биг-бэндах, а в Бостоне, где, благодаря колледжу Беркли и Консерватории Новой Англии, повышенное количество джазменов на душу населения, он легко собрал и свой биг-бэнд полного состава, в котором выделяются такие яркие музыканты, как баритон-саксофонист Дэниэл Ян Смит, альт-саксофонист Рик Стоун, юный пианист из Венесуэлы Сантьяго Бош, японский барабанщик Ген Йошимура и, конечно же, Юлия Мусаэлян. Вместе с Уэрго Юлия стала продюсером его второго альбома для биг-бэнда, получившего название Relentless, выпущенного очень динамичным независимым лейблом из Нью-Бедфорда Whaling City Sound.

У названия альбома есть своя история. В Штатах популярен журналист Люк Могельсон, ведущий свою колонку в The New Yorker, где он пишет о ситуации в «горячих точках» планеты, социальных проблемах, примерах дискриминации разного рода, экологии и так далее. Любит его материалы и Уэрго. Однажды он прочел рецензию Могельсона на острую и нелицеприятную книгу военного фотографа Бена Броди о действиях американских войск в Ираке и Афганистане. Называлась эта статья Relentless Absurdity («Безжалостный абсурд»), что и дало толчок Фернандо для сочинения соответствующей пьесы, давшей название и альбому в целом: Relentless.

Отклик Фернандо в альбоме на общественно значимые события не ограничивается пьесой Relentless. Можно вспомнить также La Vida Sigue, посвященную урокам всемирной пандемии и ее влияния на нашу жизнь и композицию с пессимистичным названием The Illusion of Hope. Ну, а у пьесы Ornette название говорит само за себя – да, это дань уважения выдающемуся музыканту Орнетту Коулмену. Надо сказать, что программа альбома полностью состоит из композиций Уэрго, и его работу в качестве композитора, аранжировщика и бэнд-лидера надо оценить весьма высоко. Все его пьесы отличает сложная структура, а вышеупомянутые композиции, а также вступительная Consciousness of Reality выстроены по законам академического симфонизма, что позволяет с известной долей условности сказать, что Уэрго ведет свой биг-бэнд «эллингтоновским путем». Фернандо умело регулирует балоанс звучания между секциями, его музыканты много солируют, причем, сольные партии достаются не только «звездам» бэнда. Можно отметить в этом плане, помимо Стоуна, Буша, Мусаэлян, Смита и Йошимуры, также трубача Грега Хопкинса, тромбониста Рэнди Пингрея и тенор-саксофониста Рика ДиМуцио. В Ornette Фернандо и сам сыграл экспрессивное соло на электрическом басу. Думаю, поклонникам биг-бэндового джаза этот альбом доставит немало приятных минут, а лично для меня Relentless помог увидеть новые стороны несомненного таланта Фернандо Уэрго.

© & (p) 2024 Whaling City Sound

11 tks / 78 mins

(Fernando Huergo – b; Rick Stone, Allan Chase – as; Jeff Claassen, Billy Buss, Dan Rosenthal, Greg Hopkins – tp; Rick DiMuzio, Joel Springer – ts; Daniel Ian Smith – bars; Randy Pingrey, Chris Gagne, Jason Camelio – tb; Andy Garcia – bass tb;

Santiago Bosch – p; Gen Yoshimura – dr; Yulia Musayelyan – fl; Ernesto Diaz – congas;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/fernando-huergo-big-band-relentless/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Венесуэла, Россия, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим


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