Amaro Freitas - Y'Y

Понятие «бразильский джаз» столь же расплывчато и неопределенно, как и, скажем, джаз польский, французский или датский. Кроме географии тут ничего не объединяет музыкантов, придерживающихся самых различных направлений. В Штатах и Европе больше всего знают и любят смесь джаза, самбы и босса-новы, освященную именами таких классиков, как Жобим и Жильберту. Сегодня, на мой вкус, ведущим «хранителем» этого стиля является пианист и композитор Антониу Адольфо. Есть группа музыкантов, предпочитающих «чистый» джаз без явных этнических признаков, порой близкий к академической традиции в бразильском варианте – тут «путеводная звезда» не Жобим, а, скорее, Вила-Лобос. Представителей же радикального авангарда в Бразилии не так много, они большей частью перебираются в соседнюю Аргентину, Штаты или Европу.
Но героя сегодняшнего релиза, пианиста, клавишника и композитора Амаро Фрейташа, ни к одной из этих групп не причислишь. Он не забывает про афробразильское музыкальное наследие, что для Бразилии уже давно стало общим местом, но акцент делает на другом: сердце ведет музыканта в леса Амазонии, к тонкостям культуры и быта местных индейских племен, которые он очень необычно сочетает с авангардным джазом. Большинство его последних альбомов носит названия из местных наречий, не исключение и последний Y'Y (произносится, как ийе, ийе), что на языке одного из племен означает «вода» или «река». Кстати, и оформление обложки, на мой взгляд, сверхоригинально, я еще такого не видел: Фрейташ запечатлен здесь погруженным в воду.
Сам Амаро родом с северо-востока страны: Ресифе, штат Пернамбуко. Здесь он учился в местной консерватории, здесь впервые услышал музыку Чика Кориа, перевернувшего его взгляды в направлении джаза, здесь создал свое первое трио. Но затем последовал перелет на 4600 километров к западу, в Манаус, столицу штата Амазонас в самой гуще бескрайнего моря тропических лесов, рек, озер. Волнующими впечатлениями музыкант напитался здесь вволю, и новый альбом он характеризует, как «дань уважения лесу, именно Амазонскому Лесу и рекам Северной Бразилии: это обращение к жизни, чувству, уважению и заботе о природе, осознавая ее, как нашего прародителя.» Mapinguari (Encantado da Mata) и Uiara (Encantada da Agua), открывающие альбом, порождены амазонскими легендами о магических существах, хозяевах здешних лесов и вод. Близок к ним тематически и титульный трек Y'Y. Mar de Cirandeiras – поклон родному штату, джазовое воплощение популярного здесь танца, а Gloriosa – конкретное посвящение матери музыканта. Наконец, финальная Encantados – это афробразильская музыкальная стихия.
Если Вам, как и мне, трудно определить стилистику музыки Фрейташа, то сам он давно уже нашел для нее политизированное обозначение: деколонизированный джаз. Что же касается техники игры Фрейташа, то он и тут предпочитает образные примеры: «Моя левая рука в Африке, а правая – в Европе». А играет он действительно своеобразно. Амаро любит сложные метрические рисунки, частенько использует препарированный инструмент, при этом – никаких металлических элементов, только дерево, кость, например, костяшки домино и так далее. Его пассажи оставляют ощущение текучести, зыбкости музыкальной фактуры ведь, вспомним название, именно вода – один из главных героев альбома. Ну и, конечно, партнеров себе на этот проект Фрейташ подобрал на славу.- в двух треках с ним на флейте играет модный лондонский музыкант Шабака Хатчингс (и играет отменно), в одном – восходящая звезда джаза на арфе Брэнди Янгер, в нескольких треках – известные мастера фри-джаза из Чикаго Хамид Дрейк и Джефф Паркер, а в еще одном – басистка с кубинскими корнями Аньель Сомельян.
Вот такая команда, вот такой джаз: непривычный, полный экзотических красок и магии, живущей в лесах Амазонии, как говорят ученые, легких нашей небольшой, в сущности, планеты.
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