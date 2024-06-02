Amaro Freitas - Y'Y

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Amaro Freitas - Y'Y

Amaro Freitas - Y'Y

02.06.2024
Amaro Freitas - Y'Y

Понятие «бразильский джаз» столь же расплывчато и неопределенно, как и, скажем, джаз польский, французский или датский. Кроме географии тут ничего не объединяет музыкантов, придерживающихся самых различных направлений. В Штатах и Европе больше всего знают и любят смесь джаза, самбы и босса-новы, освященную именами таких классиков, как Жобим и Жильберту. Сегодня, на мой вкус, ведущим «хранителем» этого стиля является пианист и композитор Антониу Адольфо. Есть группа музыкантов, предпочитающих «чистый» джаз без явных этнических признаков, порой близкий к академической традиции в бразильском варианте – тут «путеводная звезда» не Жобим, а, скорее, Вила-Лобос. Представителей же радикального авангарда в Бразилии не так много, они большей частью перебираются в соседнюю Аргентину, Штаты или Европу.

Но героя сегодняшнего релиза, пианиста, клавишника и композитора Амаро Фрейташа, ни к одной из этих групп не причислишь. Он не забывает про афробразильское музыкальное наследие, что для Бразилии уже давно стало общим местом, но акцент делает на другом: сердце ведет музыканта в леса Амазонии, к тонкостям культуры и быта местных индейских племен, которые он очень необычно сочетает с авангардным джазом. Большинство его последних альбомов носит названия из местных наречий, не исключение и последний Y'Y (произносится, как ийе, ийе), что на языке одного из племен означает «вода» или «река». Кстати, и оформление обложки, на мой взгляд, сверхоригинально, я еще такого не видел: Фрейташ запечатлен здесь погруженным в воду.

Сам Амаро родом с северо-востока страны: Ресифе, штат Пернамбуко. Здесь он учился в местной консерватории, здесь впервые услышал музыку Чика Кориа, перевернувшего его взгляды в направлении джаза, здесь создал свое первое трио. Но затем последовал перелет на 4600 километров к западу, в Манаус, столицу штата Амазонас в самой гуще бескрайнего моря тропических лесов, рек, озер. Волнующими впечатлениями музыкант напитался здесь вволю, и новый альбом он характеризует, как «дань уважения лесу, именно Амазонскому Лесу и рекам Северной Бразилии: это обращение к жизни, чувству, уважению и заботе о природе, осознавая ее, как нашего прародителя.» Mapinguari (Encantado da Mata) и Uiara (Encantada da Agua), открывающие альбом, порождены амазонскими легендами о магических существах, хозяевах здешних лесов и вод. Близок к ним тематически и титульный трек Y'Y. Mar de Cirandeiras – поклон родному штату, джазовое воплощение популярного здесь танца, а Gloriosa – конкретное посвящение матери музыканта. Наконец, финальная Encantados – это афробразильская музыкальная стихия.

Если Вам, как и мне, трудно определить стилистику музыки Фрейташа, то сам он давно уже нашел для нее политизированное обозначение: деколонизированный джаз. Что же касается техники игры Фрейташа, то он и тут предпочитает образные примеры: «Моя левая рука в Африке, а правая – в Европе». А играет он действительно своеобразно. Амаро любит сложные метрические рисунки, частенько использует препарированный инструмент, при этом – никаких металлических элементов, только дерево, кость, например, костяшки домино и так далее. Его пассажи оставляют ощущение текучести, зыбкости музыкальной фактуры ведь, вспомним название, именно вода – один из главных героев альбома. Ну и, конечно, партнеров себе на этот проект Фрейташ подобрал на славу.- в двух треках с ним на флейте играет модный лондонский музыкант Шабака Хатчингс (и играет отменно), в одном – восходящая звезда джаза на арфе Брэнди Янгер, в нескольких треках – известные мастера фри-джаза из Чикаго Хамид Дрейк и Джефф Паркер, а в еще одном – басистка с кубинскими корнями Аньель Сомельян.

Вот такая команда, вот такой джаз: непривычный, полный экзотических красок и магии, живущей в лесах Амазонии, как говорят ученые, легких нашей небольшой, в сущности, планеты.

© & (p) 2024 Limited Gatefold

9 tks / 43 mins

(Amaro Freitas – p, keyb, voice; Hamid Drake – dr (tk 9); Shabaka Hutchings – fl (tks 6,9); Jeff Parker – g (tk 7); Aniel Someillan – b (tk 9); Brandee Younger – harp (tk 8);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/amaro-freitas-yy/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Великобритания, Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Håkon Skogstad - 8 Concepts Of Tango
  • стиль: этно
Пианист и композитор Хокон Скогстад (р.1989) – совершенно особая фигура на норвежской музыкальной сцене. Хокон получил всестороннее классическое музыкальное образование. Он учился в Осло и в Нью-Йорке, получил степень доктора философии в сфере ...
подробнее
11.03.2024
Hyeonseon Baek - Longing
  • стиль: джаз
Джаз заметно раздвинул свои географические границы, и уже никого не удивляет обилие играющих джаз музыкантов азиатского происхождения. Но вот мужчину-вокалиста из Азии с классическим джазовым репертуаром мне довелось услышать впервые. Это корейский ...
подробнее
13.04.2024
Ineke Vandoorn / Jasper van ‘t Hof - Dancing on Water
  • стиль: джаз
Инеке ван Доорн и Яспер ван’т Хоф … Два эти имени на одной обложке обещали много сюрпризов. Пианист и клавишник Яспер ван’т Хоф начинал, как участник одного из самых первых европейских коллективов, игравших джаз-рок: Association P.C., а в дальнейшем ...
подробнее
29.03.2024
Ism - Maua
  • стиль: джаз
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
подробнее
05.01.2024
J.P. Soars - Brick by Brick
  • стиль: блюз
Джей Пи Соарс (в своей артистической деятельности родившийся в 1969 году Джон Пол Соарс предпочитает использовать такой вариант) – универсальный музыкант. Да, конечно, главное дело его жизни – это блюз, но мало блюзменов, которые бы так легко, ...
подробнее
28.03.2024
Jason Carter - Seeking The Divine
  • стиль: джаз
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
подробнее
24.12.2023
Jason Stein / Marilyn Crispell / Damon Smith / Adam Shead - spi-raling horn
  • стиль: джаз
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
подробнее
09.02.2024
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm
  • стиль: джаз
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
подробнее
30.01.2024
Kiran Ahluwalia - Comfort Food
  • стиль: этно
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
подробнее
31.03.2024
Lina - Fado Camões
  • стиль: этно
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
подробнее
10.01.2024
Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open
  • стиль: джаз
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
подробнее
15.03.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com