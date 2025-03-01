Ilessi - Atlântico Negro

Афро-бразильский акцент всегда был заметен в музыкальной культуре Бразилии и, в частности, в бразильском джазе. Он не был довлеющим, но всегда находились мастера, продвигавшие эту линию. Если обратиться к недалекому прошлому, то тут можно вспомнить, скажем, впечатляющее искусство певицы и композитора Тани Марии. Сегодня одной из самых ярких фигур на этом поле является Илези.
Илези (р.1981) – не только певица и композитор, как и Таня Мария, она еще и этномузыколог, исследующий африканские корни бразильской музыки. Коренная кариока, то есть уроженка Рио-де-Жанейро, Илези впервые заявила о себе на бразильской сцене в 1998 году. Ее первый альбом Brigador увидел свет в 2009 году. Потом наступил довольно продолжительный период молчания, прерванный выходом в 2018 году Mundo Afora: Meada, а затем в 2020 году Manduka и Rainha de Espadas. Всего на счету Илези шесть альбомов, а ее новейшая работа Atlântico Negro выпущена лейблом Rocinante в конце 2024 года.
Толчком к появлению названия этого проекта послужила книга Пола Гилроя The Black Atlantic, исследовавшая скорбный и трагический путь через Атлантику черных рабов из Африки, уносивших в чужие края и свою родную музыку. Именно им обязана Бразилия появлением таких синкретических религиозных культов, как кандомбле и умбанда, сочетающих христианство с анимистскими африканскими верованиями и породивших свою особую культуру. Илези стремилась этим альбомом отдать дань уважения темнокожим бразильским композиторам, и программа альбома во многом состоит из их работ, но продюсеры проекта Марселу Галтер и Сильвио Фрага убедили певицу включить в программу и несколько ее собственных песен, в частности, Omulu и Seca Tatu. Над проектом Алези работала с группой музыкантов из Байи, прекрасно знающих афро-бразильскую музыку: Лдсоном и Марселу Галтерами, а также Рейнальду Боавентурой. Стоит вспомнить, что именно этот регион был главным центром по приему рабов, прибывавших на невольничьих судах. Илези стремилась этим альбомом отдать дань уважения темнокожим бразильским композиторам, и программа альбома во многом состоит из их работ, но продюсеры проекта Марселу Галтер и Сильвио Фрага убедили певицу включить в программу и несколько ее собственных песен, в частности, Omulu и Seca Tatu. Высокое вокальное мастерство Илези и пропитанная афро-бразильскими ритмами музыка делают очень яркой встречу с искусством этой исполнительницы.
Сама Илези поясняет секреты новой работы так: «Черная музыка, как нас учит Амири Барака (афро-американский поэт-радикал, настоящее имя: Лерой Джонс – прим. Л.А.), - это больше, чем музыка, сочиненная чернокожими людьми. Это музыка, суть которой укоренена в импровизационной свободе. Это импровизация бытия, существования и действия в мире - то, что мы, чернокожие люди, веками подвергавшиеся угнетению, присвоению, невидимости, неравенству и расизму, глубоко понимаем».
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