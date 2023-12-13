Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
13.12.2023
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом ÚltimoSosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт музыкантов Бенджамин Вергара (труба) и Аманда Ирарразабаль (контрабас), записавшие эту сессию в ноябре 2021 года в чилийском городе Вальдивия. Любопытно, что с Амандой наши читатели могли познакомиться совсем недавно, буквально десять дней назад, когда мы представляли изданный в Аргентине альбом другого дуэта, где Ирарразабаль записывалась со своим коллегой по инструменту, аргентинцем Пабло Васкесом. Здесь можно оценить иное сочетание, но сначала пару слов о Вергаре.
Этот музыкант родился в Сантьяго в 1982 году, но сейчас живет и работает в Вальдивии. Вергара, как и его партнерша, предпочитает авангард: джаз свободной формы, экспериментальную музыку и их вариации. С 2014 года Бенджамин Вергара возглавляет фестиваль экспериментальной музыки Relincha, который регулярно проводится в Вальдивии.
В дуэте с Амандой Ирарразабаль они записали четыре композиции, оставившие у меня очень приятное впечатление. В первых двух пьесах, титульной ÚltimoSosiego и самой объемной в альбоме, 18-тиминутной mapamundis, un papel arrugado, музыканты работали, если так можно выразиться, на контрасте: труба Вергары постоянно разражалась меланхоличными длинными пассажами. Бенджамин изо всех сил протягивал каждую ноту, в то время, как его партнерша играла сверх экспрессивно, извлекая из контрабаса все мыслимые и немыслимые звуки, работая и смычком, и без оного, а также используя корпус инструмента, как перкуссию. В двух следующих импровизациях, nuevo merengue и en camino, Вергара несколько изменил манеру игры, добавил экспрессии и динамики, а Ирарразабаль действовала в прежней манере. На мой вкус, этот дуэт оказался интереснее, чем вышеупомянутый дуэт Ираррразабаль – Васкес Relaja, но это уже, понятно, чисто вкусовое предпочтение.