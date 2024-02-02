Mamiko Watanabe - Being Guided by the Light

Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и была отмечена в обзорах этих альбомов. Но вот, наконец-то, Мамико представлена на нашем сайте собственной работой: Being Guided by the Light. Правда, для пианистки на самом деле это уже пятый альбом в личной дискографии.
Мамико родилась в городе Фукуока и уже с четырех лет начала заниматься музыкой в школе музыки корпорации «Ямаха». Примером для себя Мамико выбрала знаменитую соотечественницу Тошико Акиоши, увлекшись именно джазовым фортепьяно. В 1999 году она отправилась продолжать учебу в Беркли, где была отмечена несколькими наградами. Два года подряд, в 2002 и 2003 годах, она становилась полуфиналисткой престижного конкурса пианистов на фестивале в швейцарском Монтре. Ватанабе много гастролировала и выступала на джазовых фестивалях в Италии, Германии, Японии, Израиле, Малайзии, работала с такими звездами, как Кевин Мэхогэни, Джо Ловано, Бобби МакФеррин. Первый собственный альбом она выпустила еще в 2005 году, а предыдущий, четвертый альбом пианистки, FlyingWithoutWings, увидел свет в 2018 году. Все эти годы она живет и работает в Нью-Йорке.
Новый Being Guided by the Light Мамико записывала в формате классического для джаза фортепьянного трио. На контрабасе в этом ее альбоме играет тот самый панамско-американский басист Санти Дебриано, которому она ассистировала два года назад, а уж за ударную установку ей удалось усадить совершенно легендарного барабанщика, обладателя звания NEA Jazz Master Билли Харта, чья карьера в джазе, украшенная сотрудничеством с Хэнкоком, Шортером, Сандерсом и многими другими выдающимися мастерами, длится уже семь десятилетий. Кстати, Харт очень высоко оценил таланты Мамико Ватанабе: «Она – одна из лучших, среди тех, с кем я имел удовольствие играть». Думаю, альбом убедит вас, что это не дежурный комплимент.
В программу альбома Ватанабе включила две собственные пьесы: титульную Being Guided by the Light и Atomic Space. В обеих композициях она продемонстрировала и оригинальность музыкальных идей, и высокую технику, и почти академическое туше. Очень приятное впечатление оставила финальная композиция МакКой Тайнера Island Birdie с карибскими ритмами и полным жизнелюбия и оптимизма дуэтом фортепьяно и ударных. Другой ее партнер, Дебриано, принес в проект «африканскую» композицию Nigeria, где Харт выдал свое искрометное соло. Ватанабе очень эмоционально сыграла балладного настроения пьесы PasdeTrois и Peacocks, а в The Scene is Clean показала, что и энергичные темповые номера ей совсем не противопоказаны. Разносторонний талант – наверно так лучше всего характеризовать эту пианистку, композитора и лидера прекрасного трио.
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