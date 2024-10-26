Carn Davidson 9 - Reverence

Название канадского джазового ансамбля из Торонто Carn Davidson 9 предельно просто и в то же время информативно: Carn Davidson – это тромбонист и композитор Уильям Карн и саксофонистка и композитор Тара Дэвидсон, основавшие коллектив в 2010 году, а 9 – это количество музыкантов в ансамбле. Нонет – специфичный состав: нечто среднее между большим комбо и маленьким биг-бэндом. К последнему варианту склоняет тот факт, что основу Carn Davidson 9 составляют семь духовиков, очень мощная духовая секция, в которую входят и оба лидера, работающие при поддержке ритм-группы из контрабасиста Эндрю Даунинга и ударника Эрнесто Сервини, без фортепьяно. Представляемый нами альбом Reverence записан в мае текущего года и это уже четвертый по счету студийный проект интересного коллектива.
Программу Reverence из восьми треков составили композиции обоих лидеров. Четыре пьесы Карна составили «Пан-американскую сюиту». Уильям очень любит бразильскую музыку, вдобавок у него самого латинские корни, уходящие в Коста-Рику, отсюда в программе появились четыре «бразильские» композиции. Дэвидсон также принесла в программу четыре пьесы, составившие «Сюиту саксофонистов». Каждая из них посвящена тому или иному мастеру игры на ее родном инструменте. Мне только показалось странным определение «сюита» и в том, и в другом случае, так как пьесы стоят в программе вперемешку, не образуя некоего цельного блока. Более логичным, на мой взгляд, в данном случае был бы термин «цикл», но лидеры Carn Davidson 9 решили по-другому. Достоинств музыки это в любом случае не касается.
Стартовая пьеса Дэвидсон Fire (For Oatts) посвящена американскому альт-саксофонисту Дику Оутсу, своему коллеге по студенческим годам, и, в отличие от других композиций ее сюиты, сам герой пьесы и играет в ней в качестве приглашенного гостя и, естественно, солирует в этом треке. Groove (For Joshua) посвящен кумиру подростковых лет Тары, тенор-саксофонисту Джошуа Рэдмену. В составе коллектива на «его» инструменте играет Келли Джефферсон и соло на теноре досталось ему. Wonderment (For C.J.) прославляет коллегу Тары, канадскую альт- и сопрано-саксофонистку Кристину Дженсен, а финишный трек Joy (For Kenny) отдает дань уважения еще одному кумиру Тары, но уже студенческих лет, альт-саксофонисту Кенни Гаррету отличной партией баритон-саксофона Шриранты Беддеджа. Сюита Карна открывается нежной босса-новой If Not Now, Then When?, сочиненной Уильямом под влиянием творчества Жобима, Saudé решена в более энергичных танцевальных ритмах – сначала в стиле байяо, а на финише – в характерных ритмах самбы. Эту пьесу автор посвятил другому корифею бразильской музыке – Эрмето Паскуалю. Карн сочинил и еще одну самбу, Just Because, в которой эффектно солирует трубач Джейсон Логью, Особое место в его сюите отдано пьесе Florencio в ритмах румбы, посвященной автором своему отцу.
Надо сказать, что и Карн, и Дэвидсон играют немало сольных партий, но главная «изюминка» коллектива, на мой взгляд, это отличная работа всей духовой секции, гибкой и, когда надо, например, в Wonderment (For C.J.) – весьма мощной. Повторюсь: интересный коллектив, интересный альбом.
(Tara Davidson – as, fl, voc (tk 3); Kelly Jefferson – ts, cl; Shirantha Beddage – bars, bass cl; Jason Logue, Kevin Turcotte – tp;
William Carn – tb, voc (tk 3); Christian Overton - bass tb; Andrew Downing – ac.b; Ernesto Cervini – dr; with Dick Oatts – as (tk 1); Mark Kelso – perc (tk 4);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым ...
Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в ...
Почти год назад на нашем сайте появился обзор альбома Archaisms I (2023, defkaz), созданного дуэтом двух ударников, Тайшона Сори и Адама Рудольфа в духе свободной импровизации: то была запись их совместного выступления в одном из нью-йоркских залов ...
На пианиста по имени Виджай Айер я «положил глаз» еще много лет назад, опубликовав в 2004 году на страницах "Jazz-Квадрата" большой материал об этом музыканте. Что привлекло внимание к Виджаю Айеру помимо очевидных успехов на ниве джаза? Во-первых, ...
Ни имен исполнителей, ни названия альбома на этой обложке нет. Поэтому предлагаю всем поклонникам авангардного джаза и свободной импровизационной музыки просто запомнить эту желто-белую картинку и постараться не пропустить альбом Central Park's ...
За творчеством живущего в Германии российского саксофониста и композитора Ярослава Лихачева наш сайт наблюдает с его первого альбома Crumbling (2020), записанного в формате квартета. С этой же командой музыкантов (пианист Яннис Анфт, басист Конрад ...
Американо-израильское трио с эффектным названием Yes! Trio доказывает свою жизнеспособность. Через 5 лет после своего первого альбома Groove du Jour, в том же составе и на том же французском лейбле Jazz&People, оно выпустило 23 февраля свой второй ...
Со времен своего появления на нью-йоркской джазовой сцене уроженец Тель-Авива Йотам Зильберстайн успел зарекомендовать себя в качестве одного из сильнейших гитаристов современного джазового мэйнстрима и большого поклонника латинского джаза. ...
Пианистка и композитор Юни родилась в Южной Корее. Тогда ее имя наверняка звучало иначе, возможно, артистический ник включил в себя его часть. Девочка начала заниматься музыкой с пяти лет и с тех пор не расстается с нею. В Сеуле Юни получила ...
Если отбросить чисто химические (смесь иных металлов с ртутью) и исторические (жертвы судебных процессов времен якобинского террора) определения, то сегодня амальгаму обычно понимают, как сочетание в одном целом самых разнородных элементов. Именно ...
Юрий Яремчук несколько моложе Ганелина, Резицкого, Чекасина, Тарасова, Вапирова, но принадлежит, по сути, к той же плеяде еще советских музыкантов фри-джаза. После распада СССР львовянин Яремчук превратился в украинского джазмена, стал ведущим ...
В отличие от блюзовой диатонической губной гармоники, хроматический вариант этого инструмента дает исполнителю больше возможностей, но и играть на хроматической гармонике существенно сложнее. В джазе, как правило, используют именно хроматическую ...