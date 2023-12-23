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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2

Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2

23.12.2023

Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2

Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор дебютника этого музыканта, уроженца Афин и выпускника колледжа Беркли в Бостоне, в том тексте можно найти и подробности творческой биографии Никоса, которые здесь мы опустим.

Перейдем сразу к его новой работе, которая увидит свет в феврале 2024 года. По-прежнему интернациональный состав Tiny Big Band несколько изменился по сравнению с дебютным альбомом: на нескольких позициях появились новые исполнители, например, альт-саксофонист французского происхождения Салим Шарве или кубинский тромбонист Армандо Вергара, а некоторые позиции вообще исчезли: сейчас Никос решил отказаться от вибрафона и гитары, что, на мой взгляд, сделало еще более рельефной стилистическую уникальность его коллектива. Хаджицакос влюблен в старый джаз 30-х – 40-х годов прошлого века, и стремится донести прелесть этой музыки до современного слушателя. Стиль свинг и даже отзвуки более раннего чикагского джаза причудливо переплетаются в музыке его бэнда с идиомами бопа. Tiny Big Band нового образца – это команда духовиков и ритм-группа, есть в нынешнем составе и две вокалистки, а в двух финальных треках нью-йоркский британец Уилфи Уильямс сменяет фортепьяно на клавишные, добавляя электричества в этот почти полностью акустический альбом.

Почти половину программы альбома составили старые, конца 30-х годов, стандарты, многие из которых гремели в бродвейских мюзиклах и на эстраде тех лет: тут мы найдем и All or Nothing at All, известную по исполнению «сладким» оркестром Харри Джеймса, и Get Out of Town Коула Портера, и хиты авторского дуэта Роджерс – Харт (Where or When, I Didn't Know What Time It Was). Включены в альбом и две пьесы более позднего периода, 60-х годов: Fly Little Bird Fly Дональда Берда и You Know I Care Дюка Пирсона. А в конце программы бэнд покидает Штаты и отправляется в путешествия: сначала во Францию с очаровательной и очень популярной мелодией Мишеля Леграна The Windmills of Your Mind, а затем в Бразилию, приберегая для финиша не самый главный, но все же известный хит Антониу Карлоса Жобима Fotografia. Основные солисты от трека к треку меняются, но вот в The Windmills of Your Mind сошлись в этом качестве два музыканта, которые выходили на авансцену чаще других: корнетист Роберт Мак Вега Дауда и тенор-саксофонист Арт Бейден, представитель российской диаспоры в составе бэнда. Сам Никос не только руководил бэндом и аранжировал все треки программы, но и сам пару раз весьма убедительно солировал, особенно удачно, на мой взгляд, в You Know I Care. Ну, и перейдем к вокалу. В нынешнем варианте Tiny Big Band Хаджицакис задействовал двух вокалисток, очень разных по манере исполнения. Александрия де Уолт в этом смысле ближе к традиционным «джазовым дивам», и ей было, конечно, непросто проявить свою индивидуальность, например, в Get Out of Town, овеянной яркими интерпретациями Эллы Фитцджеральд или Ширли Хорн, но, на мой взгляд, она в этом преуспела. Элени Эрмина Софоу – певица более камерного, интимного стиля, и в романтичной музыке Леграна в The Windmills of Your Mind ее сильные стороны проявились, как нельзя лучше.

Для всех музыкантов «проблема второго альбома» всегда стоит очень остро. В своем втором альбоме Никос Хаджицакис и его Tiny Big Band, во-первых проявили принципиальность, оставшись верны избранному направлению, а во-вторых сделали альбом, не только не уступающий по своим достоинствам дебютной работе, но и во многом совершили заметный шаг вперед, с чем Никоса и его коллег можно только поздравить.

© 2024

8 tks / 46 mins

(Joey Curreri – tp, flg; Robert Mac-Vega Dowda – co; Salim Charvet – as; Art Baden – ts; Armando Vergara – tb; Gabriel Nekrutman – bars; Wilfie Williams – p, Rhodes (tks 7,8); Nikos Chatzitsakos – b; Samuel Bolduc – dr; Alexandria De Walt (tks 2,5), Eleni Ermina Sofou (tks 4,7) – voc;)

Линк предоставил Nikos Chatzitsakos

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Греция, Куба, Россия, США, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


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