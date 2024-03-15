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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open

Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open

15.03.2024
Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open

Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк Карлос О’Рэйли, также живет и работает в этом крупнейшем городе штата Пенсильвания. Люк – опытный музыкант, которому доводилось в разные периоды его карьеры работать Роем Эйерсом, Кертисом Фуллером, Николасом Пейтоном, Дэйвом Валентайном и другими известными джазменами. Свой первый альбом Living In The Now он выпустил еще в 2011 году. Два года спустя увидел свет 3 Suites, а потом наступил почти десятилетний перерыв, вплоть до 2021 года, когда на Imani Records появился его альбом I Too, Sing America: A Black Man’s Diary с остро социальным звучанием.

Leave The Gate Open – это альбом, созданный в формате классического джазового фортепьянного трио, причем при записи этой работы О’Рэйли играет с двумя составами: пять треков он записал с Висенте Арчером (контрабас) и три с другим басистом, Мэттом Пэришем. Ударники Литтл Джон Робертс и Джером Дженнингс по-братски поделили между собой программу альбома из восьми треков.

Очень приятный по звучанию альбом по своей стилистике достаточно традиционен: О’Рэйли играет мэйнстрим-джаз с заметным привкусом таких корневых направлений, как блюз и спиричуэлл. Уже стартовая пьеса Soul Dancing – это эффектный блюз от слишком рано ушедшего из жизни прекрасного органиста Джои ДеФранческо. О’Рэйли признается в большой любви к его творчеству и считает, что тот оказал на него большое влияние. Надо сказать, программу альбома он в принципе построил в основном на композициях близких ему по духу музыкантов. Тут и Keep On Keeping On от Дэйва Валентайна, и Mini Mama отличного тромбониста Кертиса Фуллера, ставшая известной в исполнении квинтета Кеннонболла Эддерли еще в 1967 году, и с большим чувством исполненный спиричуэлл A City Called Heaven. Но и сам Люк – не только отличный пианист и чуткий бэнд-лидер, но и яркий композитор. В этом можно убедиться, послушав хотя бы его балладу When Darkness Takes Our Light, которую я бы назвал лучшим треком этого хорошо сбалансированного альбома.

© & (p) 2024 Imani Records

8 tks / 39 mins

(Luke O'Reilly – p; Vicente Archer, Matt Parrish – b; Little John Roberts, Jerome Jennings – dr;)

Линк предоставил Chris DiGirolamo, Two for the Show Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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