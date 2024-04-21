Bill McBirnie - Reflections (for Paul Horn)

Новая работа канадского флейтиста Билла МакБирни, старого и доброго знакомого нашего сайта, имеет особый смысл. Он выражен уже в названии нового альбома: Reflections (for Paul Horn). Но Билл добавляет еще и специальное посвящение: «Этот альбом посвящен жене Пола Хорна, Энн Мортифи, и его сыновьям, Марлену и Робину, в светлую память о Поле и огромном вкладе, который он внес в мир музыки... не говоря уже об огромном и продолжительном влиянии, которое оказал Пол. лично на меня...». В 2024 году исполняется десять лет со дня смерти американского флейтиста и композитора Пола Хорна (1930-2014). Этого музыканта многие относят к родоначальникам таких направлений, как world music и new age, имея ввиду прежде всего альбом 1969 года Inside. Хорн, прекрасный джазовый музыкант, одним из первых стал вводить в свою музыку элементы неевропейских музыкальных культур – Индии, Китая, Африки, значительно расширив границы применения флейты в джазе. Он оказал значительное влияние на джазовых флейтистов более молодых поколений, в том числе, как видим, и на Билла МакБирни.
Восемь треков своего нового альбома Билл именует импровизационными композициями. Это полностью сольный проект, где безраздельно царит только флейта МакБирни. Стартовой он сделал титульную композицию Reflections, где он играет на альтовой флейте – блестящая медитация, которая способна ввести впечатлительного слушателя в транс. В Wind & Sky и в ряде других пьес МакБирни мастерски использует паузы: пространство тишины и пространство звучания взаимодействуют друг с другом, создавая совершенно особый эффект. Masada Sunrise, похоже, навеяна воспоминаниями о поездке автора в Израиль: напомню, все защитники этой горной крепости во время Иудейской войны предпочли покончить собой, но не сдаться римлянам. Восход солнца над Масадой, ныне археологическом памятнике-музее вдохновил Билла на одну из самых ярких пьес программы. Не забыт и классический джаз: славные времена Монка, Колтрейна, Мингуса Билл вспоминает в композиции Monk's Strut с ее характерным ритмическим рисунком. Ну, а заканчивается альбом композицией, чье название не требует комментариев: Ode to Paul – достойный салют Полу Хорну от одного из самых талантливых его учеников и последователей.
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