Ernesto Cervini’s Turboprop - A Canadian Songbook

Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad.ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он – видная фигура на здешней джазовой сцене, обладатель премии Джюно. Правда, у нас он всегда гостит с разными составами. Вот и теперь мы имеем возможность с еще одним коллективом Сервини, который называется Turboprop.
Группа эта существует уже давно, первый ее альбом, который так и назывался Turboprop, увидел свет еще в 2015 году. Потом было еще два альбома, каждый из которых стал большим успехом Эрнесто: Rev (2017) был номинирован на премию Джюно, а Abundance (2018) принес Сервини эту почетную награду (напомним, что Джюно – это канадский аналог Грэмми). Turboprop образца 2024 года – это секстет, для которого Эрнесто подобрал выдвинутую на авансцену мощную духовую секцию с Тарой Дэвидсон (тоже лауреатом Джюно) на альт-саксофоне, известным американцем Джоэлем Фрамом на тенор-саксофоне и Уильямом Карном (еще один лауреат Джюно) на тромбоне. За фортепьяно сидит Эдрин Фаруджиа, а вместе с самим Сервини ритм-секцию дополняет его старый партнер, басист Дэн Лумис (опять-таки лауреат Джюно за тот самый Abundance). Все эти музыканты (кроме Фрама) играли на том самом успешном альбоме Abundance. Кстати, вместе с Лумисом Сервини входит в состав трио Джоэля Фрама, так что на сей раз Джоэль «возвращает долги».
Вот с такой представительной командой Ernesto Cervini’s Turboprop записал альбом под названием A Canadian Songbook. Название не случайно. Его программу Эрнесто составил исключительно из музыки своих земляков-канадцев (и с двумя собственными пьесами: If, Then и Stuck Inside). Как поясняет сам музыкант, «Я благодарен, что могу называть Канаду своим домом и быть частью ее музыкальной сцены. Этот альбом – отражение моей признательности». И, надо сказать, альбом действительно впечатляет. Казалось бы вдоль и поперек изученный мэйнстрим заиграл в A Canadian Songbook новыми красками. Отлично работают фронтмены-духовики, много ярких соло (особенно хороши Карн и Лумис в пьесе Сервини If, Then), взаимопонимание музыкантов – почти на телепатическом уровне: все много играли вместе и отлично понимают партнеров, да и сами по себе композиции (а тут не только джаз, но и рок-музыка) в аранжировках Сервини выглядят весьма эффектно. Предыдущий альбом Сервини Joy (2022), записанный вне рамок Turboprop, удостоился номинации на Джюно. Не удивлюсь, если A Canadian Songbook продолжит традиции успешных и удостоенных наград записей с Ernesto Cervini’s Turboprop.
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